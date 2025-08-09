Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Dach "sauny" w Auschwitz po remoncie. Tu ludzie stawali się numerami

auschwitz sauna shutterstock_1097983670
Obóz Auschwitz-Birkenau. Film z drona
Źródło: tvn24
Dach centralnej łaźni w dawnym niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau jest już po remoncie. W budynku zwanym też centralną sauną naziści rejestrowali więźniów, nadając im numery.

Remont dachu tak zwanej centralnej łaźni trwał blisko rok. Podczas prac naprawiono sufity we wnętrzu historycznego budynku oraz poszycie i pokrycie dachowe. Konserwacji zostały poddane też kominy.

Budynek jest udostępniany zwiedzającym. W jednej z ostatnich sal umieszczone są fotografie znalezione po wyzwoleniu obozu, które w swoich bagażach przywieźli Żydzi deportowani do Auschwitz.

Budynek tzw. sauny w dawnym obozie Auschwitz II-Birkenau
Budynek tzw. sauny w dawnym obozie Auschwitz II-Birkenau
Źródło: Georgios Tsichlis / Shutterstock.com

Tam rejestrowali więźniów

Niemcy uruchomili centralną łaźnię zwaną sauną pod koniec 1943 roku. To największy obiekt wybudowany na terenie Birkenau w okresie istnienia obozu. W tym budynku przyjmowano i rejestrowano jako więźniów tysiące ludzi różnych narodowości, głównie Żydów. W nim ludzie stawali się numerami. Zdarzało się, że wśród Żydów, którzy bezpośrednio po przywiezieniu i selekcji na rampie zostali uznani za zdolnych do pracy, esesmani przeprowadzali w nim ponowne selekcje. Wybierali wówczas szczególnie kobiety w ciąży, które w ubraniach uszły wcześniej uwadze SS i zostały skierowane do obozu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Konserwacja ruin w Auschwitz. Do przetargu stanęła jedna firma

Konserwacja ruin w Auschwitz. Do przetargu stanęła jedna firma

Sejm potępia negowanie Holokaustu. Uchwała po słowach Brauna

Sejm potępia negowanie Holokaustu. Uchwała po słowach Brauna

Polska

Obiekt został poddany konserwacji i na początku kwietnia 2001 roku udostępniany do zwiedzania. W nim też odbywają się najważniejsze uroczystości, między innymi ceremonie rocznicy wyzwolenia obozu.

W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 roku został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Georgios Tsichlis / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
ZabytkiOświęcimAuschwitzNiemieckie obozy koncentracyjneII wojna światowaHistorianaziści
Czytaj także:
imageTitle
Seria sankcji dyscyplinarnych. Barcelona zażądała dodatkowych informacji
EUROSPORT
Ukraińscy żołnierze w Doniecku. Ukraina , Rosja
Rosja chce zabrać ukraińskie tereny. Eksperci: kluczowy jest "pas fortec"
Świat
Polska podnosi VAT na gaz w 2023 roku
Wyciek z rurociągu PERN. Nie podano przyczyny
BIZNES
imageTitle
Zwrot akcji w Barcelonie. Ter Stegen złożył podpis, odzyskał opaskę kapitana
EUROSPORT
imageTitle
Transfer roku w ekstraklasie. Powrót po dziewięciu latach
EUROSPORT
Upały we Francji
"Kopuła ciepła" nad Francją. Będzie ponad 40 stopni
METEO
Do zdarzenia doszło w Białym Dunajcu (Małopolska)
Po kolizji wydmuchał cztery promile
Kraków
Kadr na kino 09.08
Tajemnicze "Zniknięcia", niespodzianka Eminema i prestiżowy tytuł dla Dolly Parton
KADR NA KINO
Szachy są dyscypliną o ogromnych tradycjach
Turniej szachowy AI. Zaskoczenie w finale
BIZNES
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Kara za pluszowego jamnika w autobusie. Jeździ z nim od sześciu lat
Katarzyna Kędra
Pożar stajni z końmi w miejscowości Kępa Oborska (zdj. ilustracyjne)
Nocny wybuch w mieszkaniu. "Reakcja chemiczna nieznanych substancji"
Poznań
lotnisko podrozny shutterstock_2332599155
Wracaj z urlopu! Kto za to zapłaci?
Polska
Wypadek w miejscowości Popielawy (woj. łódzkie)
Tragiczny wypadek. Jeden kierowca był pijany, drugi nie przeżył
Łódź
imageTitle
Tour de Pologne amatorów, a między nimi gwiazda światowego formatu
EUROSPORT
Auto uderzyło w drzewo i zapaliło się
Kierowca uderzył w drzewo, auto spłonęło. Nie żyje 42-latek
Łódź
Pożar w pobliżu Wezuwiusza
Pożar na zboczach Wezuwiusza. Dym widoczny jest z Neapolu
METEO
Biały Dom
Trump zaprosił Nawrockiego do Białego Domu
Polska
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Nie damy Rosji nagród. Nie podarujemy ziemi okupantowi
Świat
Użytkownik tego "roweru" został ukarany mandatem
Sądzili, że jadą rowerami. Mylili się
WARSZAWA
imageTitle
"Mamy talent, jakiego może zazdrościć nam świat"
EUROSPORT
imageTitle
Była Albania, będzie Bułgaria. Nowy kraj na trasie Giro d'Italia
EUROSPORT
apteka-004226
Butelki po piwie w aptekach? To możliwe
BIZNES
Władimir Putin
"Niepokojące" doniesienia o zarysach porozumienia
Świat
imageTitle
Donczić nie pomógł. Rywale Polaków przegrali w sparingu
EUROSPORT
Maja Słodzińska to skoczkini wzwyż i modelka, półfinalistka programu Top Model
Skoczkini i modelka. Z bólu nie mogła spać, z trudem chodziła
Rafał Kazimierczak
Pełnia
Taka była Pełnia Księżyca Jesiotrów
METEO
morze egipt mars alam
Wypadek w Egipcie. Ambasada: ranni Polacy trafili do szpitala
Świat
imageTitle
Majchrzak nie zawodzi. Jest w półfinale
EUROSPORT
Donald Trump i Władimir Putin w 2017 roku
To "jedna z najdziwniejszych relacji we współczesnej dyplomacji"
Świat
Trąba wodna
Trąba wodna wirowała w pobliżu słynnego bulwaru
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica