Dach "sauny" w Auschwitz po remoncie. Tu ludzie stawali się numerami

Remont dachu tak zwanej centralnej łaźni trwał blisko rok. Podczas prac naprawiono sufity we wnętrzu historycznego budynku oraz poszycie i pokrycie dachowe. Konserwacji zostały poddane też kominy.

Budynek jest udostępniany zwiedzającym. W jednej z ostatnich sal umieszczone są fotografie znalezione po wyzwoleniu obozu, które w swoich bagażach przywieźli Żydzi deportowani do Auschwitz.

Budynek tzw. sauny w dawnym obozie Auschwitz II-Birkenau Źródło: Georgios Tsichlis / Shutterstock.com

Tam rejestrowali więźniów

Niemcy uruchomili centralną łaźnię zwaną sauną pod koniec 1943 roku. To największy obiekt wybudowany na terenie Birkenau w okresie istnienia obozu. W tym budynku przyjmowano i rejestrowano jako więźniów tysiące ludzi różnych narodowości, głównie Żydów. W nim ludzie stawali się numerami. Zdarzało się, że wśród Żydów, którzy bezpośrednio po przywiezieniu i selekcji na rampie zostali uznani za zdolnych do pracy, esesmani przeprowadzali w nim ponowne selekcje. Wybierali wówczas szczególnie kobiety w ciąży, które w ubraniach uszły wcześniej uwadze SS i zostały skierowane do obozu.

Obiekt został poddany konserwacji i na początku kwietnia 2001 roku udostępniany do zwiedzania. W nim też odbywają się najważniejsze uroczystości, między innymi ceremonie rocznicy wyzwolenia obozu.

W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 roku został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.