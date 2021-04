Zignorowali znaki i poszli na Ukrainę zrobić sobie zdjęcie

Turyści zostali skontrolowani. Funkcjonariusze ustalili, że to grupa przyjaciół, która przyjechała spędzić czas w Bieszczadach. - To byli studenci z Niemiec. Wyjaśnili, że powodem przekroczenia granicy była chęć zrobienie sobie zdjęć przy ukraińskim słupku granicznym. Jak powiedzieli, całe zdarzenie potraktowali jako przygodę turystyczną z morałem w tle – tłumaczy Pikor.

Jak przekazuje rzeczniczka oddziału Straży Granicznej, w tym roku to pierwsze takie "turystyczne" przekroczenie granicy. - Turyści, którzy pojawiają się na Podkarpaciu na terenach w pobliżu granicy, muszą mieć świadomość, że to nie tylko granica wschodnia Polski, ale i granica Unii Europejskiej. Nasi funkcjonariusze czuwają tu nad bezpieczeństwem naszych obywateli, ale i całej Wspólnoty. Dlatego zanim wyruszy się na szlak, warto zapoznać się z tym, jakie zasady obowiązują w strefie na terenach przygranicznych i stosować się do znaków. Mamy wrażenie, że turyści często sądzą, że jak nie ma w pobliżu patrolu, to mogą robić, co chcą i nie poniosą żadnych konsekwencji, a tak wcale nie jest. Przypominamy, że granica jest monitorowana – tłumaczy Pikor.