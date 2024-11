Skanowała tylko część produktów, zabawki i narzędzia zostawały w koszyku

czytaj dalej

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk usłyszał w prokuraturze cztery zarzuty: jeden dotyczący wręczenia korzyści majątkowej, pozostałe trzy to zarzuty oszustwa. Prokuratura poinformowała także, że zatrzymanie prezydenta było konieczne z uwagi na potrzebę jednoczesnego wykonania czynności z innymi osobami. - Zastosowane środki w ramach tego postępowania, m.in. zatrzymanie pana Jacka Sutryka i przewiezienie go do Katowic, narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności - komentuje pełnomocnik prezydenta Wrocławia.