Budują tunel pod zakopianką. Zmiany i utrudnienia w ruchu

- Mieszkańcy będą mogli korzystać z objazdu połączonego z jezdnią prowadzącą w kierunku Krakowa. Żeby zapewnić możliwość przejazdu w obie strony, zbudujemy na zakopiance dwie nawrotki: na północ od zamkniętego skrzyżowania, która pozwoli na przejazd w kierunku Myślenic, i na południe - pozwoli zawrócić i zjechać na drogę do Krzyszkowic - wyjaśnił Michna.

Przedstawiciel GDDKiA zapowiedział, że w związku z budową nawrotek we wtorek zwężono jezdnie zakopianki, ale utrzymano ruch dwoma pasami w każdym kierunku. Zasadnicze prace rozpoczną się w środę lub czwartek i wtedy na jezdni w kierunku Krakowa będzie dostępny tylko jeden, prawy pas. Roboty potrwają do końca przyszłego tygodnia.

40 tysięcy samochodów dziennie

Nowy węzeł pozwoli na bezpieczny wjazd z Krzyszkowic na zakopiankę w kierunku Krakowa i Myślenic. Będzie to możliwe dzięki budowie tunelu pod drogą krajową nr 7 wraz z chodnikiem dla pieszych.

Kierowcy jadący z Krakowa do Krzyszkowic będą zjeżdżać z zakopianki w prawo, a następnie przejeżdżać pod dk7. Dojadą wówczas nową drogą nieopodal agencji pocztowej do przebiegającej przez wieś drogi powiatowej, prowadzącej do Sieprawia. Tą samą trasą, tyle że w przeciwnym kierunku, będą poruszać się pojazdy jadące z Krzyszkowic w kierunku Myślenic.