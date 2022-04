Kierowca był tak pijany, że potrzebne były dwa alkomaty

czytaj dalej

Po wycofaniu się Rosjan z podkijowskich miejscowości odkryto w Buczy setki ciał zamordowanych cywili. Jak podał dziennik "New York Times", powołując się na analizę zdjęć satelitarnych firmy Maxar Technologies, zwłoki leżały na ulicach miasta co najmniej od 11 marca. Przeczy to lansowanej przez Rosję teorii, że do zabójstw ludności cywilnej doszło już po opuszczeniu miejscowości przez jej wojska – pisze gazeta.