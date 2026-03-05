Logo strona główna
Kraków

Na autostradzie zapaliła się karetka. Wiozła pacjenta

Pożar karetki na autostradzie A4
Pożar karetki na autostradzie A4
Źródło: Facebook/ BOCHNIA RAT
Na autostradzie A4 pobliżu Bochni (Małopolska) zapaliła się karetka. Wiozła pacjenta. Nikt nie ucierpiał w zdarzeniu. Jezdnia w kierunku Krakowa jest przejezdna.

Młodszy aspirant Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policja potwierdza, że około godziny 19 na 451. kilometrze autostrady A4 - w kierunku Krakowa - doszło do zdarzenia z udziałem karetki.

Ze wstępnych informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że doszło do pożaru karetki. - Nie doszło do żadnego wypadku, a do awarii. Załoga karetki stwierdziła, że coś się dzieje z pojazdem. Zatrzymali się na poboczu i wtedy zobaczyli płomienie. Sami ewakuowali się wraz z przewożonym pacjentem i wezwali drugą karetkę - powiedział nam mł. asp. Lenartowicz.

Tuż po zdarzeniu GDDKiA informowała, że jezdnia w kierunku Krakowa jest zamknięta. - Nie ma utrudnień, oba pasy są drożne - powiedział Lenartowicz tuż po godzinie 20.

Pożar karetki na autostradzie A4
Pożar karetki na autostradzie A4
Źródło: Facebook/ BOCHNIA RAT
Pożar karetki na autostradzie A4
Pożar karetki na autostradzie A4
Źródło: Facebook/ BOCHNIA RAT
Pożar karetki na autostradzie A4
Pożar karetki na autostradzie A4
Źródło: GoogleMaps
pc

pc
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Facebook/ BOCHNIA RAT

