Na autostradzie zapaliła się karetka. Wiozła pacjenta

Pożar karetki na autostradzie A4 Źródło: Facebook/ BOCHNIA RAT

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Młodszy aspirant Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policja potwierdza, że około godziny 19 na 451. kilometrze autostrady A4 - w kierunku Krakowa - doszło do zdarzenia z udziałem karetki.

Ze wstępnych informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że doszło do pożaru karetki. - Nie doszło do żadnego wypadku, a do awarii. Załoga karetki stwierdziła, że coś się dzieje z pojazdem. Zatrzymali się na poboczu i wtedy zobaczyli płomienie. Sami ewakuowali się wraz z przewożonym pacjentem i wezwali drugą karetkę - powiedział nam mł. asp. Lenartowicz.

Tuż po zdarzeniu GDDKiA informowała, że jezdnia w kierunku Krakowa jest zamknięta. - Nie ma utrudnień, oba pasy są drożne - powiedział Lenartowicz tuż po godzinie 20.

Pożar karetki na autostradzie A4 Źródło: Facebook/ BOCHNIA RAT

Pożar karetki na autostradzie A4 Źródło: Facebook/ BOCHNIA RAT

Pożar karetki na autostradzie A4 Źródło: GoogleMaps

OGLĄDAJ: TVN24 HD