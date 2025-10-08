Port lotniczy Kraków-Balice Źródło: Google Earth

Podczas gdy terminal pasażerski będzie rozbudowywany, w terminalu cargo będą mieściły się poczekalnie przedodlotowe dla pasażerów oraz pomieszczenia towarzyszące.

"To jedna z tych inwestycji, które wprawdzie mają charakter tymczasowy, ale stanowią spore usprawnienie z punktu widzenia całego strategicznego projektu" - komentuje biuro wojewody.

Decyzja Krzysztofa Jana Klęczara została ogłoszona we wtorek. Ze względu na ważny interes społeczny ma rygor natychmiastowej wykonalności.

