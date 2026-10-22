Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Pasażer się awanturował, samolot musiał zawrócić

|
Kraków Airport lotnisko
Port lotniczy Kraków-Balice
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rejsowy samolot miał polecieć z Balic do Oslo, jednak załoga musiała wezwać Straż Graniczną. Wszystko przez agresywnie zachowującego się pasażera, przez którego pilot musiał zawrócić z pasa startowego.

Strażnicy graniczni interweniowali na lotnisku w Balicach w środę. Po południu dyżurny lotniska przekazał informację o konieczności interwencji na pokładzie samolotu rejsowego do Oslo.

"Z relacji załogi wynikało, że 32-letni obywatel Polski, mieszkaniec Gdańska, nie wykonywał poleceń personelu pokładowego i zachowywał się agresywnie. Sytuacja była na tyle poważna, że kapitan podjął decyzję o przerwaniu procedury startu i zawróceniu samolotu na płytę postojową lotniska" – podaje Straż Graniczna.

Do Norwegii nie poleciał

Gdy strażnicy zjawili się na miejscu, pasażer podporządkował się ich poleceniom i został przewieziony do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej.

Mężczyzna nie wrócił na pokład samolotu i został ukarany mandatem. Na tym jednak, jak zaznaczają pogranicznicy, konsekwencje dla Polaka mogą się nie skończyć.

"Nieodpowiedzialne zachowanie pasażera może wiązać się również z roszczeniami odszkodowawczymi ze strony przewoźnika lub innych osób, które poniosły straty w związku z zakłóceniem lotu" – czytamy w komunikacie.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
Policjanci CBŚP zatrzymali 20 osób
Nielegalna fabryka, miliony papierosów, 20 osób zatrzymanych
Poznań
portfel pieniądze
Płaca minimalna lub mniej. Tak się zarabia w Polsce
BIZNES
Pilne
"Jaszczur" zatrzymany
Polska
Atak w centrum Warszawy
Napaść w centrum Warszawy. Obława na sprawcę
WARSZAWA
Hong Kong
Globalny problem. Strony znikają z sieci
BIZNES
Michał Wójcik i Marcin Warchoł
"Państwo nie może być bezsilne wobec bandziora". Chcą zmian
Polska
gdansk
Para z Ukrainy zaatakowana na plaży. Policja szuka sprawców
Trójmiasto
Plansze z podobizną Donalda Tuska w Nowym Delhi
Tusk zobaczył swoją podobiznę na ulicach. Pokazał zdjęcia
Świat
Zalane osiedle w departamencie Delta Rodanu
W sześć godzin spadło na nich kilkaset litrów na metr kwadratowy deszczu
METEO
imageTitle
Wielkie wyzwanie Kawy po "największym zwycięstwie w karierze"
Najnowsze
Siemion Skriepiecki
Zabójstwo krytyka Putina w Białej Podlaskiej. ABW zatrzymała drugiego podejrzanego
Lublin
Trump
"Myślę o Oceanie Atlantyckim, dasz radę?". Trump o rozmowie z szefem Google
Świat
imageTitle
Sportowa zima rusza. Plan transmisji w Eurosporcie, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
jazda na hulajnoga elektryczna
Obowiązkowe OC dla hulajnóg. Jest propozycja zmian
BIZNES
Karol Nawrocki
Prezydent "postanowił zrobić na złość". Łoboda: myślał, że Tuskowi, ale robi Polakom
Polska
Kierująca uderzyła w ogrodzenie posesji
Uderzyła autem w płot i poszła do domu spać
Lublin
Dziecko w szpitalu. Zdjęcie ilustracyjne
W kostnicy stwierdzili, że dziecko żyje. Ciąg dalszy wstrząsającej sprawy
Zdrowie
Dron należał do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
Stracili łączność z dronem, spadł pod Warszawą. Wyjaśnienia wojskowych
WARSZAWA
imageTitle
"Zdradziłeś nas". Znienawidzili swojego byłego kapitana
EUROSPORT
Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Osiem lat za śmierć rodziny. Dlaczego kara nie mogła być wyższa?
Łódź
Grzegorz Braun
Kaczyński wyklucza sojusz z Braunem. Za kulisami powstaje inny scenariusz
Marcin Złotkowski
cyberbezpieczeństwo alert technologia shutterstock_2602293623_1
Banki mają nowy problem. AI loguje się na konta klientów
BIZNES
Omal nie potrącił pieszą we Wrocławiu
Prawie potrącił pieszą, uderzył w auto na sąsiednim pasie. Nagranie
Svitlana Kucherenko
Binjamin Netanjahu
Skandal po wypowiedzi w telewizji. Jest odpowiedź Netanjahu
Świat
Komputer (zdj. ilustracyjne)
Ważne strony publiczne wyłączone. Minister ostrzega
BIZNES
booking - daily_creativity shutterstock_2679339791
Fikcyjne noclegi i wyłudzenia. Booking.com pod lupą KE
BIZNES
Rekin Bukangi ponownie wpłynął do kanału w Busanie
Uwolnili rekina z miejskiego kanału. Wrócił niemal od razu
METEO
Donald Tusk
"Brama dla polskich firm". Tusk o współpracy biznesowej z Indiami
BIZNES
Steve Witkoff i Władimir Putin
USA rozmawiają z Putinem. BBC wskazuje kluczowy problem
Świat
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Po zderzeniu wypadli z auta, dwie osoby nie żyją
Lubuskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica