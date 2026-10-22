Pasażer się awanturował, samolot musiał zawrócić
Strażnicy graniczni interweniowali na lotnisku w Balicach w środę. Po południu dyżurny lotniska przekazał informację o konieczności interwencji na pokładzie samolotu rejsowego do Oslo.
"Z relacji załogi wynikało, że 32-letni obywatel Polski, mieszkaniec Gdańska, nie wykonywał poleceń personelu pokładowego i zachowywał się agresywnie. Sytuacja była na tyle poważna, że kapitan podjął decyzję o przerwaniu procedury startu i zawróceniu samolotu na płytę postojową lotniska" – podaje Straż Graniczna.
Do Norwegii nie poleciał
Gdy strażnicy zjawili się na miejscu, pasażer podporządkował się ich poleceniom i został przewieziony do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej.
Mężczyzna nie wrócił na pokład samolotu i został ukarany mandatem. Na tym jednak, jak zaznaczają pogranicznicy, konsekwencje dla Polaka mogą się nie skończyć.
"Nieodpowiedzialne zachowanie pasażera może wiązać się również z roszczeniami odszkodowawczymi ze strony przewoźnika lub innych osób, które poniosły straty w związku z zakłóceniem lotu" – czytamy w komunikacie.