Kraków Pasażer się awanturował, samolot musiał zawrócić Oprac. Anna Winiarska |

Port lotniczy Kraków-Balice Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Strażnicy graniczni interweniowali na lotnisku w Balicach w środę. Po południu dyżurny lotniska przekazał informację o konieczności interwencji na pokładzie samolotu rejsowego do Oslo.

"Z relacji załogi wynikało, że 32-letni obywatel Polski, mieszkaniec Gdańska, nie wykonywał poleceń personelu pokładowego i zachowywał się agresywnie. Sytuacja była na tyle poważna, że kapitan podjął decyzję o przerwaniu procedury startu i zawróceniu samolotu na płytę postojową lotniska" – podaje Straż Graniczna.

Do Norwegii nie poleciał

Gdy strażnicy zjawili się na miejscu, pasażer podporządkował się ich poleceniom i został przewieziony do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej.

Mężczyzna nie wrócił na pokład samolotu i został ukarany mandatem. Na tym jednak, jak zaznaczają pogranicznicy, konsekwencje dla Polaka mogą się nie skończyć.

"Nieodpowiedzialne zachowanie pasażera może wiązać się również z roszczeniami odszkodowawczymi ze strony przewoźnika lub innych osób, które poniosły straty w związku z zakłóceniem lotu" – czytamy w komunikacie.