"Zajrzeli do środka" narzędzia człowieka sprzed 27 tysięcy lat

Naukowcy z Torunia z pomocą badaczy z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej przeanalizowali fragment poroża jelenia pochodzący sprzed 27 tysięcy lat. Artefakt odnaleziony w Jaskini Biśnik był wykorzystywany przez ludzi jako narzędzie. Do jego zbadania wykorzystano tomograf komputerowy, dzięki któremu można było zajrzeć do pozostałości z okresu paleolitu, bez naruszania jego struktury.

Naukowcy zbadali część poroża jelenia sprzed około 27 tysięcy lat. Fragment poroża znaleziono w Jaskini Biśnik, jednym z najstarszych zasiedlonych przez człowieka miejsc. Do badania wykorzystano tomograf komputerowy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Sprawdzili wnętrze artefaktu

Jak przekazuje Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik prasowy AGH, na powierzchni poroża jelenia zachowały się ślady związane z użytkowaniem przedmiotu. - Narzędzie służyło najpewniej w charakterze tłuczka do obróbki surowca krzemiennego. Znalezisko stanowi jeden z najstarszych przykładów tego typu przedmiotów odkrytych na ziemiach polskich - podkreśla rzecznik. I dodaje, że celem specjalistycznych badań była przede wszystkim identyfikacja potencjalnych zniszczeń wewnątrzstrukturalnych przedmiotu, wynikających z jego użytkowania. A skaning laserowy pozwolił na częściowe odtworzenie geometrii fragmentu poroża przed tym, gdy zaczęło być używane przez człowieka. Badacze porównali też geometrię pierwotną do obecnej.

Potwierdzili do czego służyło poroże

"Możemy dotrzeć do tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka"

Tomograf wykorzystany do badań to sprzęt z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie. O jego możliwościach mówi Grzegorz Kaczmarczyk z AGH: - Tomograf służy do badania praktycznie każdego materiału. Zaczynając od betonu, poprzez całą gamę metali, tworzyw, włókien, a kończąc właśnie na skarbach przeszłości. Dzięki nowoczesnej technologii i zaawansowanemu oprogramowaniu możemy dotrzeć do tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Jako nieliczni możemy badać elementy o długości jednego metra, a jako jedyni w Polsce mamy wyposażenie do prowadzenia badania tomograficznego pod obciążeniem nawet 500 kg i przy ekstremalnych temperaturach.