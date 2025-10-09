Uczniowie z Kielc będą uczyć się zdalnie. W szkole marzli

Kielce (Świętokrzyskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O decyzji poinformował wiceprezydent Kielc Tomasz Porębski. Jak wyjaśnił, nauka zdalna "jest odpowiedzią na aktualne warunki panujące w placówkach oraz szansą na skumulowanie i przyspieszenie prac remontowych".

Zajęcia zawieszone, zdalne lekcje

Obecnie, jak informuje samorządowiec, zdalnie uczą się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 33 z klas IV-VIII. Młodsi uczniowie pozostają w budynku. Nauka zdalna ma potrwać do 13 października.

Zajęcia zawieszone zostały też w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. W czwartek i piątek nie odbywają się wcale, a od 15 do 24 października będą miały formę zdalną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Radny twierdził, że uczniowie mają lekcje pod śmietnikiem

"Decyzja ta podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i komfort nauki uczniów oraz nauczycieli. Ten czas zostanie także wykorzystany na intensyfikację prac budowlanych, tak aby po ich zakończeniu uczniowie mogli wrócić do odnowionych, ciepłych i nowoczesnych sal lekcyjnych" - napisał Porębski. Podziękował też rodzicom i uczniom za zrozumienie i współpracę.

Prace w obu szkołach prowadzone są w ramach szerszego projektu zakładającego termomodernizację ośmiu szkół w mieście. Inwestycje obejmują m.in. ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację oświetlenia, pokryć dachowych, instalacji grzewczych i elektrycznych, a także montaż odnawialnych źródeł energii.

Miasto pozyskało na realizację projektu ponad 54 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD