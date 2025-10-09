Uczniowie z Kielc będą uczyć się zdalnie. W szkole marzli

O decyzji poinformował wiceprezydent Kielc Tomasz Porębski. Jak wyjaśnił, nauka zdalna "jest odpowiedzią na aktualne warunki panujące w placówkach oraz szansą na skumulowanie i przyspieszenie prac remontowych".
Zajęcia zawieszone, zdalne lekcje
Obecnie, jak informuje samorządowiec, zdalnie uczą się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 33 z klas IV-VIII. Młodsi uczniowie pozostają w budynku. Nauka zdalna ma potrwać do 13 października.
Zajęcia zawieszone zostały też w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. W czwartek i piątek nie odbywają się wcale, a od 15 do 24 października będą miały formę zdalną.
"Decyzja ta podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i komfort nauki uczniów oraz nauczycieli. Ten czas zostanie także wykorzystany na intensyfikację prac budowlanych, tak aby po ich zakończeniu uczniowie mogli wrócić do odnowionych, ciepłych i nowoczesnych sal lekcyjnych" - napisał Porębski. Podziękował też rodzicom i uczniom za zrozumienie i współpracę.
Prace w obu szkołach prowadzone są w ramach szerszego projektu zakładającego termomodernizację ośmiu szkół w mieście. Inwestycje obejmują m.in. ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację oświetlenia, pokryć dachowych, instalacji grzewczych i elektrycznych, a także montaż odnawialnych źródeł energii.
Miasto pozyskało na realizację projektu ponad 54 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy.
Autorka/Autor: wini/tok
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock