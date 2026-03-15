Ćwierć kilo "białej substancji" w lodówce w lokalu gastronomicznym

Do zdarzenia doszło w Staszowie (woj. świętokrzyskie) Źródło: Gogole Earth

Do zatrzymania doszło w miniony czwartek. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Staszowie ustalili, że właściciel jednego z lokali na terenie miasta może posiadać nielegalne środki. Ich podejrzenia szybko się potwierdziły.

Podczas interwencji 44-latek próbował ukryć zawiniątko z folii aluminiowej, w którym znajdowało się pięć gramów białego proszku. Chwilę później, w trakcie przeszukania, funkcjonariusze odkryli kolejne porcje narkotyków - w wyłączonej lodówce i na półce przytwierdzonej do sufitu.

"Łącznie zabezpieczono ponad 250 gramów białej substancji, wstępnie zidentyfikowanej jako amfetamina oraz ponad 4 gramy suszu - najprawdopodobniej marihuany" - podała policja.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Opracowała Martyna Sokołowska /tok