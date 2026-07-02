Kielce Małe dziecko w nagrzanym aucie przed sklepem. Matka "nie chciała go budzić"

Jak reagować, kiedy dziecko jest pozostawione w zamkniętym samochodzie w upalny dzień? Źródło zdj. gł.: KP PSP w Staszowie

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Ostatnie dni były w Polsce jednymi z najgorętszych w historii pomiarów. W niedzielę odnotowano w Słubicach nowy rekord ciepła - 40,5 stopnia Celsjusza. Niemal w całym kraju temperatura przekraczała 30 stopni w cieniu. Również w środę było bardzo ciepło, a IMGW utrzymywał drugi stopień zagrożenia upałem. W Kielcach prognozowano tego dnia nawet 34 stopnie.

Samochód na słońcu, w środku dziecko. Interwencja służb

Z powodu upału zgłoszenie sprzed godziny 16.30 o dziecku pozostawionym w zamkniętym samochodzie przed jednym ze sklepów w Staszowie służby potraktowały bardzo poważnie. Według osoby zgłaszającej w samochodzie uchylona była tylko jedna szyba, a znajdujące się w środku dziecko wyglądało "jakby nie dawało oznak życia".

Świadek zareagował na widok dziecka w nagrzanym samochodzie Źródło zdjęcia: KP PSP w Staszowie

Na miejsce przyjechali policjanci i strażacy. Jak przekazała rzeczniczka staszowskiej policji, st. asp. Joanna Szczepaniak, okazało się, że "34-letnia matka pozostawiła w zaparkowanym na słońcu samochodzie swoje czteroletnie dziecko, a sama udała się do sklepu".

- Z jej relacji wynikało, że sytuacja ta miała trwać około pięciu minut. W momencie dojazdu służb na miejsce kobieta powróciła do auta. Mieszkanka gminy Raków tłumaczyła, że dziecko w aucie spało, dodatkowo jest przeziębione, dlatego nie chciała go budzić, a sama wyszła "na chwilę" do sklepu - poinformowała Szczepaniak w komunikacie.

Na miejsce wezwano także karetkę. Zespół ratownictwa medycznego przebadał dziecko, nie stwierdzając zagrożenia dla jego zdrowia lub życia. Ratownicy potwierdzili, że czterolatek ma objawy grypy.

- Na szczęście zdarzenie to zakończyło się szczęśliwie, jednak wciąż apelujemy o rozsądek. W upalne dni nawet kilka minut w zamkniętym aucie może zakończyć się tragedią - ostrzegła Joanna Szczepaniak.