Trzy osoby zginęły w pożarze pustostanu

Do zdarzenia doszło w Skarżysku-Kamiennej Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strażacy zgłoszenie dostali w środę około godziny 5.30. Płonął opuszczony drewniany dom w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Paryskiej.

- Strażacy wydobyli trzy nieprzytomne osoby z płonącego budynku i przekazali Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Niestety, lekarz stwierdził zgon dwóch mężczyzn i jednej kobiety. W trakcie prowadzonych działań udzielono pomocy medycznej mężczyźnie, który wydostał się z płonącego budynku jeszcze przed przybyciem strażaków. Jest mocno poparzony, ale oddalił się z miejsca zdarzenia. Obecnie znajduje się już pod opieką ratowników medycznych - przekazał st. Kpt. Marcin Bajur ze straży pożarnej w Kielcach.

Tragiczny pożar w Skarżysku Kamiennej Źródło: PSP w Kielcach

Obecnie na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, których zadaniem jest dokładne odtworzenie przebiegu zdarzeń. Funkcjonariusze starają się ustalić tożsamość ofiar oraz odpowiedzieć na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną pojawienia się ognia w drewnianym pustostanie.