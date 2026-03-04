Logo strona główna
Kielce

Trzy osoby zginęły w pożarze pustostanu

Tragiczny pożar w Skarżysku Kamiennej
Do zdarzenia doszło w Skarżysku-Kamiennej
Źródło: Google Maps
Trzy osoby zginęły w pożarze drewnianego domu w Skarżysku-Kamiennej. Z płonącego budynku udało się wydostać mężczyźnie, który jest poparzony. Trwa ustalanie przyczyny zdarzenia i tożsamości ofiar.

Strażacy zgłoszenie dostali w środę około godziny 5.30. Płonął opuszczony drewniany dom w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Paryskiej.

- Strażacy wydobyli trzy nieprzytomne osoby z płonącego budynku i przekazali Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Niestety, lekarz stwierdził zgon dwóch mężczyzn i jednej kobiety. W trakcie prowadzonych działań udzielono pomocy medycznej mężczyźnie, który wydostał się z płonącego budynku jeszcze przed przybyciem strażaków. Jest mocno poparzony, ale oddalił się z miejsca zdarzenia. Obecnie znajduje się już pod opieką ratowników medycznych - przekazał st. Kpt. Marcin Bajur ze straży pożarnej w Kielcach.

Tragiczny pożar w Skarżysku Kamiennej
Tragiczny pożar w Skarżysku Kamiennej
Źródło: PSP w Kielcach

Obecnie na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, których zadaniem jest dokładne odtworzenie przebiegu zdarzeń. Funkcjonariusze starają się ustalić tożsamość ofiar oraz odpowiedzieć na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną pojawienia się ognia w drewnianym pustostanie.

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP w Kielcach

Skarżysko-KamiennaŚwiętokrzyskiepożarStraż pożarnaPolicjaProkuratura
