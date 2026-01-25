Logo strona główna
Kielce

Było ich 36, mieli rękawice i ochraniacze na szczękę. Policjanci interweniowali przed bójką

Akcja policji w rejonie Skarżyska-Kamiennej
Policjanci zapobiegli konfrontacji pseudokibiców w rejonie Skarżyska-Kamiennej
Źródło: KWP w Kielcach
W rejonie Skarżyska-Kamiennej pod Kielcami 36 pseudokibiców szykowało się do konfrontacji z drużyną z Podlasia. Byli przygotowani, mieli między innymi rękawice ochronne oraz ochraniacze na szczęki. Interweniowali policjanci.

O tym, że na terenie województwa świętokrzyskiego może dojść do konfrontacji pseudokibiców, jako pierwsi dowiedzieli się policjanci Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Tamtejsi funkcjonariusze skontaktowali się w tej sprawie z kolegami z Kielc, a także ze Skarżyska-Kamiennej, bo to właśnie w okolicach tego miasta miało dojść do ustawki.

Jak przekazał w komunikacie komisarz Damian Janus z zespołu prasowego świętokrzyskiej policji, funkcjonariusze ustalili, że do bijatyki ma dojść na jednym z leśnych parkingów. Zostały tam skierowane patrole z kilku komend.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mieli uprowadzić i znęcać się nad 19-latkiem. Zatrzymano cztery osoby
Mieli uprowadzić i znęcać się nad 19-latkiem. Film z zatrzymania
Kujawsko-Pomorskie
„Smok” i Ewelina J., zatrzymani przez łowców cieni
Co łączy zaginionego twórcę giełdy kryptowalut z narkotykowym gangiem?
Maciej Kuciel
Policjanci zatrzymali pseudokibica podejrzanego o handel narkotykami
Garaż pełen narkotyków. Policjanci zatrzymali pseudokibica
WARSZAWA

Rękawice i ochraniacze na szczęki

"Mundurowi zastali tam łącznie 36 pseudokibiców drużyn z województw łódzkiego oraz śląskiego" - przekazał komisarz Janus.

Źródło: KWP w Kielcach
Źródło: KWP w Kielcach
Źródło: KWP w Kielcach
Źródło: KWP w Kielcach
Źródło: KWP w Kielcach
Źródło: KWP w Kielcach

Uczestnicy zgromadzenia zostali wylegitymowani. Okazało się, że byli dobrze przygotowani do bójki. W ich samochodach funkcjonariusze znaleźli między innymi rękawice ochronne i ochraniacze na szczęki.

Z ustaleń policjantów wynikało, że celem zgromadzonych była konfrontacja z kibicami drużyny z województwa podlaskiego, którzy mieli pojawić się w Kielcach w zupełnie innym celu - przekazał kom. Damian Janus. Podkreślił, że dzięki reakcji funkcjonariuszy ostatecznie nie doszło do żadnych niebezpiecznych zdarzeń.

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Kielcach

PolicjaUstawka pseudokibicówPseudokibiceŚwiętokrzyskieKielce
Czytaj także:
wosp
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego zagra w ramach WOŚP
"Artystyczny mariaż" zagra we Wrocławiu
WOŚP 2026
imageTitle
Zacznij tydzień ze Świątek. Plan transmisji Australian Open w poniedziałek
EUROSPORT
imageTitle
Publiczność wpadła w zachwyt, choć on tylko złapał piłkę. Ale jak!
EUROSPORT
Wypadek w Somiance
Nie zauważył jadącego przed nim rowerzysty
WARSZAWA
Gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
"To jest ten dzień!". Zbieramy, licytujemy, pomagamy
RELACJA
ambasada usa kopenhaga protesty grenlandia - Stig Alenas shutterstock_2723419657
Bojkotują produkty z USA. "Broń w wojnie handlowej"
BIZNES
imageTitle
Polska alpejka przytłoczona hejtem. Rezygnuje z igrzysk
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent zaprosił, a kto pójdzie na spotkanie? "My się nie wybieramy"
Polska
Zagraniczne sztaby WOŚP
Na Bali i na Svalbardzie, w Tokio i w Toronto. Zajrzeliśmy do zagranicznych sztabów
WOŚP 2026
Do szpitala trafił pasażer
Uderzył w barierki na autostradzie i dachował
Łódź
Lód, mróz, zima, gololedź
Duża część Polski zamieni się w lodowisko. Pomarańczowo na mapie
METEO
imageTitle
Zmora Miedwiediewa. 20-letni Amerykanin znów wyrzucił go z turnieju
EUROSPORT
imageTitle
Switolina górą w ukraińsko-rosyjskim meczu z podtekstami. Zagra w ćwierćfinale
EUROSPORT
"15 funkcjonariuszy ICE jest tuż za nim". Tego w telewizji nie zobaczysz
"15 funkcjonariuszy ICE jest tuż za nim". Tego w telewizji nie zobaczysz
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Donczić przypomniał się byłej drużynie. Wielki powrót Lakers
EUROSPORT
Recepta wzbudziła wątpliwości pracownika apteki (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymany w aptece. Z powodu recepty
WARSZAWA
warszawa ludzie ulica
Mocna prognoza dla polskiej gospodarki. "Szczyt modernizacyjny"
BIZNES
Utrudnienia w USA przez burzę śnieżną
Załamanie pogody rozciąga się na tysiące kilometrów
METEO
Zaginiona Katarzyna Mrozowicz
"To nasz ostatni trop". 27-latka zaginęła po powrocie z Islandii
Trójmiasto
imageTitle
"I co ja robię tu?". Dosadny komentarz skoczka po decyzji trenera
EUROSPORT
Robot chirurgiczny
Roboty chirurgiczne są lepsze i dla chirurga, i dla pacjenta. Ale drogie
Zuzanna Kuffel
nastolatek lekarz shutterstock_2525841547
"Jak pacjent z chorobą rzadką w Polsce kończy 18 lat, to słyszy 'krzyż na drogę'"
WOŚP 2026
39-latek trafił w ręce "łowców głów"
Ukrywał się u znajomego. Był bardzo zaskoczony wizytą policjantów
Lublin
imageTitle
Djoković ekspresem w ćwierćfinale. Rywal się wycofał
EUROSPORT
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś
Pieniądze z tacy trafią do Kijowa. "Nie możemy pozostać obojętni"
Kraków
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą losy mroźnego wyżu
METEO
Blok, w którym doszło do zdarzenia
Wyważyli drzwi, wtargnęli do mieszkania i zaatakowali nożem mężczyznę
Katowice
Pożar wybuchł na siódmym piętrze bloku
Pożar na siódmym piętrze. Nie żyje mężczyzna, sześć osób w szpitalu
Katowice
Alex Pretti
"Profesjonalista", "troszczył się o sprawiedliwość". Zastrzelił go funkcjonariusz ICE
Świat
