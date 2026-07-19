Matka zabrała do szpitala syna z gorączką, ojca zatrzymała policja
Jak poinformował podkomisarz Maciej Ślusarczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w czwartek do szpitala w Sandomierzu zgłosiła się 19-letnia matka z dziewięciomiesięcznym synkiem. Chłopiec miał mieć gorączkę.
- W trakcie badania lekarz stwierdził obrażenia na ciele dziecka, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. O całej sprawie szpital powiadomił policję - powiedział policjant.
Zatrzymano ojca dziecka. Jest decyzja sądu
Policjanci rozpoczęli postępowanie pod nadzorem prokuratora. Na postawie zebranego materiału dowodowego zdecydowano o zatrzymaniu 23-letniego ojca dziecka.
- Mężczyzna w piątek usłyszał zarzut znęcania się nad swoim dziewięciomiesięcznym synem i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała. Na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące - podkreślił w niedzielę Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach. W odpowiedzi na pytanie tvn24.pl prokurator podał, że matka dziecka nie usłyszała w tej sprawie żadnych zarzutów.
Mężczyźnie grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Ze względu na wiek dziecka, kara może być podwyższona od sześciu miesięcy do ośmiu lat.