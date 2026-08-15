Kielce Uderzył w bariery energochłonne, zginął na miejscu Rafał Molenda |

Kierowca zginął w wypadku w Rykoszynie w powiecie kieleckim Źródło wideo: OSP KSRG Piekoszów Źródło zdj. gł.: OSP KSRG Piekoszów

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zgłoszenie o wypadku służby odebrało w sobotę przed godziną 5 rano. Na miejsce dotarły zastępy ratowniczo-gaśnicze straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego i policja. Aby dostać się do kierowcy, konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych.

Kierowca zginął w wypadku w Rykoszynie w powiecie kieleckim Źródło zdjęcia: OSP KSRG Piekoszów

- Kierujący Hyundaiem 60-letni mężczyzna z nieustalonych na ten moment przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu, a następnie uderzył w barierę. Mężczyzna zginał na miejscu. Ustalamy okoliczności tego zdarzenia - powiedziała Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Wypadek w Rykoszynie w powiecie kieleckim. Kierowca nie żyje Źródło zdjęcia: OSP KSRG Piekoszów

Kierowca jechał sam. Na miejscu pracowali strażacy z OSP Rykoszyn, OSP Piekoszów i JRG 3 Kielce oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego

Kierowca zginął w wypadku w Rykoszynie w powiecie kieleckim Źródło zdjęcia: OSP KSRG Piekoszów

Jak poinformowała Małgorzata Perkowska-Kiepas z KMP w Kielcach, teraz policjanci wykonują czynności procesorowe. - Zbieramy materiał dowodowy i docieramy do osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia. Postępowanie jest w toku - informuje policjantka.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym

➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 3️⃣ wypadków ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 1⃣7️⃣2️⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/I0VHUIrQmk — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 15, 2026 Rozwiń