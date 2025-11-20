Jak poinformował tvn24.pl st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego kieleckiej policji, do zdarzenia doszło w piątek 14 listopada. Rano na numer alarmowy wpłynęło anonimowe zgłoszenie, że do przedszkola w Piotrkowicach w gminie Chmielnik (Świętokrzyskie) weszła nietrzeźwa kobieta, pracownica tej placówki.
Na miejsce pojechał patrol. Okazało się, że 57-latka jest opiekunką.
Opiekunka ukarana mandatem
- Policjanci zastali kobietę, której dotyczyło zgłoszenie. Badanie jej stanu trzeźwości wskazało dwa promile alkoholu w organizmie. Kobieta została przekazana pod opiekę rodzinie. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia w celu przeprowadzenia dalszych czynności, mających na celu wyjaśnienie zgłoszenia - przekazał st. asp. Borek.
Jak poinformował policjant, funkcjonariusze nie stwierdzili, by doszło do zagrożenia życia i zdrowia dzieci, ponieważ razem z 57-latką była inna kobieta, która faktycznie sprawowała opiekę nad dziećmi.
- Kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 500 złotych za wykroczenie z artykułu 70 paragraf 2 Kodeksu wykroczeń - powiedział st. asp. Borek.
Przepis, o którym mowa, dotyczy osób podejmujących czynności zawodowe pod wpływem alkoholu.
Na razie nie pracuje
57-latka została odsunięta od pracy z dziećmi i teraz mogą ją czekać konsekwencje służbowe. Jak poinformował w rozmowie z portalem echodnia.eu dyrektor Jacek Sobaś, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach, kobieta przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Dyrekcja zespołu szkół ma wkrótce wysłać w tej sprawie rzecznikowi dyscypliny nauczycielskiej dokumentację dotyczącą tej sprawy. - Czekamy na decyzję komisji. To ona zdecyduje o dalszych konsekwencjach - powiedział dyrektor w rozmowie z echodnia.eu.
