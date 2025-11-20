Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

Opiekunka była pijana, do przedszkola weszli policjanci

Przedszkole
Chmielnik (woj. świętokrzyskie)
Źródło: Google Earth
Dwa promile alkoholu w organizmie miała 57-letnia opiekunka, która w Piotrkowicach pod Kielcami przyszła do pracy w przedszkolu. Interweniowała policja. Kobieta została odsunięta od prowadzenia zajęć.

Jak poinformował tvn24.pl st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego kieleckiej policji, do zdarzenia doszło w piątek 14 listopada. Rano na numer alarmowy wpłynęło anonimowe zgłoszenie, że do przedszkola w Piotrkowicach w gminie Chmielnik (Świętokrzyskie) weszła nietrzeźwa kobieta, pracownica tej placówki.

Na miejsce pojechał patrol. Okazało się, że 57-latka jest opiekunką.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kryzys demograficzny uderza w miejskie przedszkola. Lista placówek do zamknięcia

Kryzys demograficzny uderza w miejskie przedszkola. Lista placówek do zamknięcia

Klaudia Kamieniarz
Mieli czworo dzieci, dwoje nie żyje. Matka zmarła w połogu, ojciec jest w areszcie

Mieli czworo dzieci, dwoje nie żyje. Matka zmarła w połogu, ojciec jest w areszcie

Katowice

Opiekunka ukarana mandatem

- Policjanci zastali kobietę, której dotyczyło zgłoszenie. Badanie jej stanu trzeźwości wskazało dwa promile alkoholu w organizmie. Kobieta została przekazana pod opiekę rodzinie. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia w celu przeprowadzenia dalszych czynności, mających na celu wyjaśnienie zgłoszenia - przekazał st. asp. Borek.

Jak poinformował policjant, funkcjonariusze nie stwierdzili, by doszło do zagrożenia życia i zdrowia dzieci, ponieważ razem z 57-latką była inna kobieta, która faktycznie sprawowała opiekę nad dziećmi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
122 uchodźców straci schronienie. Wojewoda zapowiada pomoc

122 uchodźców straci schronienie. Wojewoda zapowiada pomoc

Wrocław
Pijana matka przyjechała po córkę do przedszkola

Pijana matka przyjechała po córkę do przedszkola

Rzeszów

- Kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 500 złotych za wykroczenie z artykułu 70 paragraf 2 Kodeksu wykroczeń - powiedział st. asp. Borek.

Przepis, o którym mowa, dotyczy osób podejmujących czynności zawodowe pod wpływem alkoholu.

Na razie nie pracuje

57-latka została odsunięta od pracy z dziećmi i teraz mogą ją czekać konsekwencje służbowe. Jak poinformował w rozmowie z portalem echodnia.eu dyrektor Jacek Sobaś, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach, kobieta przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Dyrekcja zespołu szkół ma wkrótce wysłać w tej sprawie rzecznikowi dyscypliny nauczycielskiej dokumentację dotyczącą tej sprawy. - Czekamy na decyzję komisji. To ona zdecyduje o dalszych konsekwencjach - powiedział dyrektor w rozmowie z echodnia.eu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaAlkoholPrzedszkole
Czytaj także:
Warren Buffett
Warren Buffett na zakupach. Miliardowa inwestycja
BIZNES
Radosław Sikorski
Sikorski o ataku na ambasadora
Polska
imageTitle
Gwiazda goni gwiazdę. Ich na mundialu zabraknie
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w miejscowości Niwa Goszczowska
Z miejsca pracy do szpitala. Trzej mężczyźni zatruci czadem
Łódź
Zbigniew Ziobro
Decyzja prokuratury w sprawie majątku Ziobry
Polska
Wizualizacja linii tramwajowej wzdłuż ulicy Rostafińskich
Trzaskowski o "absurdalnych zarzutach", Szyszko o "terroryzowaniu miasta"
WARSZAWA
kaufland shutterstock_1410812933-1
Szykuje się strajk w dużej sieci handlowej
BIZNES
Tramwaje nie wyminęły się na skrzyżowaniu
Zderzenie tramwajów w centrum
Wrocław
Skuteczne sposoby na przeziębienie
Wirus w "fabryce dronów". Przeziębienie pod lupą naukowców
Zdrowie
42 min
pc
Nie rodzę, więc zapłacę. Czy bezdzietność ma kosztować?
Kobiecy Punkt Widzenia
Nowy pociąg metra zabrał pierwszych pasażerów
Koniec z wożeniem plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nowe przepisy
WARSZAWA
szwecja snieg
Atak zimy. Paraliż komunikacyjny na południu kraju
METEO
Rafał Trzaskowski
Radni przegłosowali podwyżkę dla Rafała Trzaskowskiego
WARSZAWA
Nowy budynek komisji sejmowych
Przyspieszenie w łataniu luki w budżecie NFZ. Eksperci: to leczenie objawowe
Piotr Wójcik
big tech
Ponad pół miliarda euro kary dla właściciela Facebooka
BIZNES
Maduro
"Superwąsacz" zrzuca kostium i zakłada mundur. Ma uratować kraj przed USA
Świat
Policja poszukuje tej kobiety
Szukają kobiety ze zdjęć. Chodzi o atak na "tle narodowościowym"
Kraków
Dworek w Jadwisinie
Sprzedaż dworku z programu Czarnka. Posłowie PiS "nie wiedzą, nie słyszeli"
Polska
Aparatura w irańskiej fabryce wzbogacania uranu w Natanz. Zdjęcie z kwietnia 2021 roku
Chcą dostępu do uranu. "W sposób niezwłoczny i całkowity"
BIZNES
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Trzeci stopień alarmowy. PKP zawieszają usługę
BIZNES
Gruz po przejściu powodzi w Wietnamie
Co najmniej 16 osób zginęło w powodzi
METEO
Surferzy zamordowani w Meksyku
Ciała surferów znaleziono na dnie studni. Kobieta skazana na 20 lat więzienia
Świat
imageTitle
Łatwo być nie musi. Jakim rywalem dla Polaków są Albańczycy?
EUROSPORT
Zderzenie w Zaborówku
Czołowe zderzenie z autobusem
WARSZAWA
rece mycie rak woda kran shutterstock_1699493242
Pandemia go powstrzymała, teraz ten wirus wraca. Jak się chronić?
Zuzanna Kuffel
44-latek miał znęcać się nad rodziną (zdjęcie ilustracyjne)
Policja: wyzywał, bił, uderzył szklanym naczyniem w głowę
WARSZAWA
Strzały w Sanoku
Rzucił się na policjantów z maczetą. Został zastrzelony. Dramatyczne nagranie
imageTitle
Urban po losowaniu baraży: jesteśmy faworytem
EUROSPORT
Kradli elementy torów na Dolnym Śląsku
Ukradli elementy torów, doszło do uszkodzenia pociągu
Wrocław
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Policja przyjechała w sprawie zgonu. "Na ciele 44-latka ujawniono ślady pobicia"
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica