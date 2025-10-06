Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Kielce

"Niebo Kielc" - lustro w chodniku za prawie 87 tysięcy złotych

Instalacja "Niebo Kielc"
Kielce
Źródło: Google Maps
Na Placu Najświętszej Marii Panny w Kielcach odsłonięto instalację artystyczną "Niebo Kielc" Marka Cecuły. To lustrzana tafla o powierzchni czterech metrów kwadratowych wkomponowana w chodnik. Kosztowała blisko 87 tysięcy złotych i wywołała duże emocje.

Autorem tej nietypowej instalacji jest Marek Cecuła, uznany w Polsce i na świecie artysta. W sobotę, podczas odsłonięcia uroczystego otwarcia przyznał, że pomysł na ten projekt dojrzewał w nim od dawna. Zgromadzonym opowiadał, że wielokrotnie, przechodząc przez Plac Najświętszej Maryi Panny miał poczucie, że miejsce to potrzebuje "czegoś żywego, co wprowadzi ruch i światło". W pierwotnej koncepcji lustro miało stanąć na środku placu, ostatecznie jednak - jak mówił podczas otwarcia instalacji - "to, co powstało, jest małym kompromisem". Podkreślił, że praca ma wymiar symboliczny, łączący sacrum otoczenia z codziennością mieszkańców.

Lustrzana tafla za prawie 87 tysięcy złotych

Instalacja to szklana tafla o wymiarach dwa na dwa metry z powłoką lustrzaną, została osadzona w powierzchni chodnika. Lustro o wadze 150 kilogramów wykonano z pancernego szkła, dzięki czemu można po nim bezpiecznie chodzić.

Instalacja "Niebo Kielc" to szklana tafla o wymiarach dwa na dwa metry kwadratowe
Instalacja "Niebo Kielc" to szklana tafla o wymiarach dwa na dwa metry kwadratowe
Źródło: PAP

Jak przekonuje na swojej stronie internetowej Urząd Miasta w Kielcach, "praca harmonijnie wpisuje się w otoczenie, łącząc elementy architektury sakralnej z nowoczesną estetyką. Konstrukcja jest płaska i nie zakłóca istniejącej przestrzeni, wnosząc innowacyjny element wpływający na atrakcyjność placu, wzmacniając symbolikę miejsca. Staje się komunikacją między tradycją a współczesnością, przyczyniając się do rozwoju kulturowego i estetycznego Kielc". I dalej: "Instalacja ma zachęcić odbiorców do aktywności i kreowania odbić. Ten interaktywny element nadaje dodatkową warstwę zaangażowania widza w sztukę. Zwiedzający są aktywnymi uczestnikami tworzenia dzieła".

Instalacja "Niebo Kielc" kosztowała blisko 87 tysięcy złotych
Instalacja "Niebo Kielc" kosztowała blisko 87 tysięcy złotych
Źródło: PAP

"Publiczne pieniądze kolejny raz zmarnowane"

Instalacją UM w Kielcach pochwalił się w mediach społecznościowych, a w komentarzach zawrzało.

"W mieście, w którym brakuje na podstawowe potrzeby, i w którym zarobki są najniższe w kraju, stawia się lustro za 86.000zł? Tracę nadzieję, że kiedykolwiek tu będzie dobrze i cieszę się, że syn uciekł z tej stolicy absurdu". "Publiczne pieniądze kolejny raz zmarnowane", "Gdyby tylko elementy infrastruktury ułatwiające niektórym życie, takie jak windy w przestrzeni miejskiej, były bardziej artystyczne, może też znalazłyby się na nie środki", "Ładnie się tam bawicie w tych Kielcach. Co teraz będzie? Sztuczne liście za 200 tys. przypominające o ulotnym czasie? Kamyki z gór brazylijskich? Lustro za prawie 100 tys. bogate miasto, fiu fiu." - to tylko niektóre z nich.

"Niebo Kielc" - po prawej autor instalacji, Marek Cecuła
"Niebo Kielc" - po prawej autor instalacji, Marek Cecuła
Źródło: PAP

Zamiast pomnika "symboliczne zwrócenie uwagi ku niebu"

Jak przekazała nam Barbara Sipa, rzeczniczka prasowa Urząd Miasta w Kielcach całkowity koszt instalacji "Niebo Kielc" wyniósł około 86 tysięcy 800 złotych.

- Projekt otrzymał dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - program CRP "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2025" - przekazała nam rzeczniczka. Dodała, że wkład własny Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach wyniósł dziewięć tysięcy złotych.

Dopytywana przez nas o to, w jaki sposób instalacja "Niebo Kielc" wpisuje się w ideę upamiętnienia Niepodległej odpowiedziała: (...) jest współczesną formą upamiętnienia - zamiast pomnika heroicznego proponuje symboliczne zwrócenie uwagi ku niebu i pejzażowi miasta "oddając głos" samej przestrzeni i ludziom w niej obecnym (dosłownie "odbija" wspólnotę). Taki język sztuki buduje tożsamość miejsca, podnosi jakość przestrzeni wspólnej i zaprasza do rozmowy o mieście - czyli realizuje cele programu upamiętniania Niepodległej poprzez żywą, codzienną obecność sztuki. Instalacja niesie uniwersalny, duchowy wymiar - związany z wolnością, niezależnością i wiarą. Symboliczne usytuowanie przed katedrą "sprowadza" te niematerialne wartości do codziennego doświadczenia miejsca. Przypomina, że niepodległość wyrasta z egzystencjalnych, podstawowych potrzeb człowieka: godności, sprawczości i wspólnoty.

Instalacja "Niebo Kielc"
Instalacja "Niebo Kielc"
Źródło: PAP

Łączy tradycję i nowoczesność

Dyrektorka Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Paulina Kurc-Maj zauważyła, że praca Marka Cecuły powstała w ramach programu promującego sztukę współczesną w przestrzeni publicznej. Jak przypomniała, w latach 2021-2025 zrealizowano 135 rzeźb w ponad 40 miejscowościach w Polsce, a w tym roku powstanie jeszcze 37 nowych dzieł. Zaznaczyła, że "Niebo Kielc" to przykład udanego połączenia tradycji i współczesności.

Autorka/Autor: Martyna Sokołowska

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Kielce
