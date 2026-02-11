Ludzkie kości w żwirowni. Śledczy ustalają, skąd pochodzą

Do zdarzenia doszło w powiecie buskim Źródło: Google Maps

We wtorek, 10 lutego, jeden z mieszkańców powiatu buskiego poinformował policję o tym, że na terenie żwirowni w miejscowości Młyny zauważył ludzkie szczątki.

Aspirant sztabowy Tomasz Piwowarski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, przekazał w środę, że na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, zabezpieczając obszar znaleziska. Zabezpieczone elementy zostaną poddane specjalistycznej ekspertyzie. Biegły ma ocenić, z jakiego okresu pochodzą szczątki.

Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Busku-Zdroju. Śledczy nie wykluczają, że odnalezione w żwirowni szczątki mogą pochodzić z XIX wieku i zostały przywiezione na teren zakładu kilkanaście miesięcy temu.

Szczątki mogły pochodzić z naruszonej mogiły sprzed 200 lat

Sprawa może mieć związek z pracami ziemnymi i porządkowymi prowadzonymi w 2025 roku na cmentarzu w Szańcu. Proboszcz parafii ks. Marek Tazbir wyjaśnił, że w ubiegłym roku podczas robót operator maszyny budowlanej nieświadomie naruszył nieoznaczoną, XIX-wieczną mogiłę. Ziemia z tego terenu została wywieziona, a wraz z nią mogły trafić do żwirowni ludzkie szczątki.

W ubiegłym roku po ujawnieniu kości sprawę zgłoszono odpowiednim służbom. Zajmowały się nią policja i prokuratura. Ks. Tazbir podkreślił, że zebrane szczątki pochowano w przygotowanym grobie, a na cmentarzu stanął pomnik upamiętniający ofiary epidemii cholery z 1835 roku.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz potwierdził, że ubiegłoroczna sprawa została umorzona. Dodał jednak, że po wtorkowym zgłoszeniu w żwirowni ponownie pracują śledczy. Szczegóły dotyczące obecnego postępowania mają zostać przekazane po zakończeniu prac.

