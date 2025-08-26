Motocyklista potrącił dziecko na przejściu dla pieszych

Kielce Źródło: Google Maps

Jak poinformował tvn24.pl asp. Tomasz Klimczewski z kieleckiej straży pożarnej, do poważnego wypadku doszło we wtorek około godziny 16.30 na drodze krajowej nr 74 w Łagowie. To trasa łącząca Kielce z Opatowem.

Wypadek w Łagowie Źródło: Na Drodze Świętokrzyskie

Ranny 14-latek

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że motocyklista poruszający się w stronę Kielc potrącił 14-latka przechodzącego przez przejście dla pieszych. Pieszy doznał prawdopodobnie obrażeń głowy i nóg - powiedział asp. Klimczewski.

Łagów. Tu doszło do potrącenia 14-latka Źródło: KMP w Kielcach

Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Droga krajowa nr 74 w kierunku Kielc jest zablokowana. Na miejscu pracują służby.