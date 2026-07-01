Ciągnik przewrócił się podczas pracy na polu. Nie żyje 14-latka
Do zdarzenia doszło około godziny 13 w miejscowości Kików w gminie Solec Zdrój.
- Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, podczas prac polowych doszło do przewrócenia się ciągnika rolniczego, który przygniótł 14-latkę. Na miejscu w pracach uczestniczyli 52-letni ojciec i 16-letni brat dziewczynki - informuje młodszy aspirant Piotr Pazera z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.
Ustalają, co się stało
Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Pomimo reanimacji dziewczynki nie udało się uratować - mówi Pazera.
Na miejscu pod nadzorem prokuratora wykonywane są czynności, które mają wyjaśnić okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl