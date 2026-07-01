Kielce Ciągnik przewrócił się podczas pracy na polu. Nie żyje 14-latka Filip Czekała |

Tragedia podczas prac polowych (zdj. ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło około godziny 13 w miejscowości Kików w gminie Solec Zdrój.

- Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, podczas prac polowych doszło do przewrócenia się ciągnika rolniczego, który przygniótł 14-latkę. Na miejscu w pracach uczestniczyli 52-letni ojciec i 16-letni brat dziewczynki - informuje młodszy aspirant Piotr Pazera z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

Ustalają, co się stało

Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Pomimo reanimacji dziewczynki nie udało się uratować - mówi Pazera.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora wykonywane są czynności, które mają wyjaśnić okoliczności tego tragicznego zdarzenia.