Spadła ze skał do wody. 32-latka nie żyje

Do zdarzenia doszło w Kielcach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku o godzinie 15. Wynikało z niego, że ktoś się zsunął ze skał w Rezerwacie Skalnym Ślichowice w Kielcach.

- 32-letnia kobieta wpadła do wody, wydobyła ją straż pożarna - przekazuje podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Mimo trwającej półtorej godziny reanimacji kobiecie nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Na miejscu pracowali policjanci z udziałem prokuratora. Przesłuchiwani są świadkowie zdarzenia.

Rezerwat Skalny Ślichowice w Kielcach Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24 HD