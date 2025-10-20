Spadła ze skał do wody. 32-latka nie żyje

Policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku o godzinie 15. Wynikało z niego, że ktoś się zsunął ze skał w Rezerwacie Skalnym Ślichowice w Kielcach.
- 32-letnia kobieta wpadła do wody, wydobyła ją straż pożarna - przekazuje podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Mimo trwającej półtorej godziny reanimacji kobiecie nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Na miejscu pracowali policjanci z udziałem prokuratora. Przesłuchiwani są świadkowie zdarzenia.
Autorka/Autor: FC/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Google Maps