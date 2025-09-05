Logo strona główna
Kielce

Aktywiści rozlali czerwony płyn na stoisku jednego z wystawców. Są zarzuty

Do incydentu doszło podczas kieleckich targów
32. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
Źródło: TVN24
Zarzuty uszkodzenia mienia usłyszeli aktywiści Radomir M. i Aleksandra S., którzy na targach zbrojeniowych Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach rozlali czerwoną ciecz na stoisku izraelskiej firmy.

Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie w jednej z hal Targów Kielce. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała na miejscu 20-letnią kobietę i 25-letniego mężczyznę, których przekazano policji. W oświadczeniu Targi Kielce poinformowały, że na miejscu pojawiła się Państwowa Straż Pożarna oraz specjalistyczna grupa chemiczna, która nie stwierdziła zagrożenia dla zdrowia uczestników.

Według ustaleń śledczych, 25-letni Radomir M. i 20-letnia Aleksandra S. mieli wspólnie oblać kwasem masłowym i czerwoną cieczą wykładzinę podłogową na terenie wystawienniczym Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO). Szkody oszacowano na sześć tysięcy złotych. Do incydentu doszło na stoisku izraelskiej firmy Elbit Systems.

Zarzuty za incydent na MSPO

Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód postawiła aktywistom zarzuty uszkodzenia mienia.

Do incydentu doszło podczas kieleckich targów
Do incydentu doszło podczas kieleckich targów
Źródło: Filip Naumienko/REPORTER/East News

Czyn, o który są podejrzani, zagrożony jest karą od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Prokuratura zaznacza, że choć oblane zostało również stoisko jednej z izraelskich firm, jego właściciel nie złożył formalnego wniosku o ściganie - dlatego zarzuty dotyczą wyłącznie mienia należącego do Targów Kielce.

Według informacji "Gazety Wyborczej" Elbit Systems oszacował straty na 50 tysięcy euro, bo w wyniku incydentu miała ucierpieć "najnowsza technologia".

Izraelska technologia w Kielcach

W trwających targach MSPO w Kielcach uczestniczy kilkanaście firm z Izraela - jednego z globalnych liderów w branży zbrojeniowej. Ich obecność wzbudziła kontrowersje w związku z izraelskimi działaniami militarnymi w Strefie Gazy, które spotykają się z międzynarodową krytyką.

W czwartek przed komisariatem policji przy ul. Wesołej w Kielcach grupa przeciwników obecności izraelskiego uzbrojenia na Targach Kielce protestowała przeciwko zatrzymaniu aktywistów. - Sprzeciwiamy się temu, że miasto współpracuje ze zbrodniczym reżimem apartheidu rasistowskiego w Izraelu. Przyszliśmy tutaj po to, aby wyrazić naszą solidarność z przetrzymywanymi osobami - mówił przedstawiciel kilkuosobowej grupy protestujących. Aktywiści z "Anarchistycznych Kielc" zapowiedzieli dalsze manifestacje.

W ostatnich miesiącach udział izraelskiego przemysłu zbrojeniowego w targach był kwestionowany również za granicą - m.in. podczas paryskich Eurosatory i Paris Air Show. W Kielcach swoje stoiska wystawiły m.in. Elbit, Rafael Defense Systems i IAI, co spotkało się z protestem środowisk propalestyńskich oraz lewicy, w tym partii Razem.

Krytycy przypominają m.in. atak izraelskiej armii na konwój organizacji World Central Kitchen, w którym zginął polski wolontariusz. Według doniesień, miał w nim zostać użyty dron firmy Elbit, której stoisko zostało oblane czerwonym płynem.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251 Izraelczyków. Od rozpoczęcia konfliktu w nieustannie trwającym izraelskim odwecie zginęło ponad 61 tysięcy Palestyńczyków.

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: PAP, "Gazeta Wyborcza"

Źródło zdjęcia głównego: Filip Naumienko/REPORTER/East News

