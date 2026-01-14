Awaria w Kielcach. Kilkadziesiąt tysięcy osób może zostać bez ogrzewania

Kielce Źródło: Google Maps

Do awarii doszło na odcinku magistrali ciepłowniczej przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach. W związku z sytuacją zwołano miejski sztab kryzysowy.

Dwa warianty naprawy

Jak poinformował dyrektor kieleckiego oddziału PGE Energia Ciepła Krzysztof Fuzowski, fizyczne działania w tym odkopywanie rurociągu zaplanowano na środę rano. Dopiero po odsłonięciu rur możliwe będzie dokładne określenie skali i przyczyny usterki. Przygotowano dwa scenariusze działań. Optymistyczny zakłada usunięcie wycieku w ciągu kilku godzin w sposób niemal bezinwazyjny bez odczuwalnych skutków dla większości odbiorców. W takim przypadku brak ciepła dotknie jedynie kilka budynków, w tym Wojewódzki Szpital Zespolony.

Drugi, bardziej skomplikowany wariant, przewiduje konieczność wymiany fragmentu magistrali i spuszczenia z niej wody. Prace mogą potrwać do 24 godzin, a ich skutki odczuć może do 30 tysięcy mieszkańców m.in. osiedli Czarnów, Jagiellońskie, Chęcińskie oraz zachodnich rejonów Śródmieścia i Podkarczówki.

"Jest duża szansa, że awaria zostanie usunięta bez wstrzymania dostaw ciepła do mieszkańców oraz budynków użyteczności publicznej. Apelujemy jednak do Kielczanek i Kielczan o przygotowanie się i zabezpieczenie na ewentualność braku dostaw ciepła do 24 godzin" - oceniono na stronie urzędu miasta.

Te placówki mogą nie mieć ciepła

W strefie potencjalnych zakłóceń jest 17 placówek edukacyjnych - przedszkola, szkoły, żłobek - oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony. Oba szpitale mają własne systemy zasilania w ciepło, co ma zagwarantować utrzymanie bieżącej działalności. O sytuacji poinformowano ich dyrekcje.

Termin rozpoczęcia prac wyznaczono celowo na środę, ze względu na prognozowane wyższe temperatury. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o przygotowanie się na możliwe przerwy w dostawach ciepła. Zalecono, aby zabezpieczyć ciepłą odzież, koce oraz - w miarę możliwości - grzejniki elektryczne, a także zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze i samotne w swoim otoczeniu. W razie potrzeby wsparcie osobom niesamodzielnym mają zapewnić pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe informacje o adresach mogących zostać objętych skutkami awarii mają zostać opublikowane na stronie internetowej miasta.

