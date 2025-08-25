Logo strona główna
Kielce
|

Rodzinny biznes na dotacjach. Firma zięcia marszałkini nie zrealizowała badań finansowanych przez NCBR

Piotr Szostak
Piotr Szostak
Renata Janik (PiS), marszałkini województwa świętokrzyskiego
Renata Janik (PiS), marszałkini województwa świętokrzyskiego
Źródło: Piotr Polak/PAP
Ponad 40 milionów złotych z zamówień publicznych - najwięcej w województwie świętokrzyskim. Dofinansowania z urzędu marszałkowskiego i NCBR na badania - nieudane. 2 miliony złotych pomocy covidowej i kontrakt na farmy fotowoltaiczne dla państwowej spółki. "EkoEnergia Polska jest firmą rodzinną (...) i rozwija się dzięki codziennej, ciężkiej pracy" - pisze prezes spółki oraz zięć marszałkini województwa świętokrzyskiego. I nie zamierza zwracać zakwestionowanych dotacji.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Spółka należąca do zięcia marszałkini województwa świętokrzyskiego znacząco zwiększyła przychody po tym, jak Renata Janik objęła w 2018 roku stanowisko w zarządzie województwa.
  • Władze przedsiębiorstwa nie widzą żadnych powodów do zwrotu zakwestionowanych dotacji.
  • Powodów do zwrotu dotacji ze środków unijnych nie widzi również marszałkini Renata Janik, czyli teściowa właściciela EkoEnergii.

Renata Janik (Prawo i Sprawiedliwość), marszałkini województwa świętokrzyskiego, we wtorek 19 sierpnia gościła w programie "Prawdę Mówiąc" na antenie katolickiego Radia eM. Opowiadała o sukcesach województwa w wydatkowaniu pieniędzy z Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Właśnie z tego funduszu w 2019 roku dofinansowanie otrzymała spółka EkoEnergia Polska, należąca do jej zięcia, a współprowadzona przez jej córkę. Po przeprowadzonej w lipcu 2025 roku kontroli Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zakwestionowało dotację, wskazując na konflikt interesów po stronie Janik.

Umowa z firmą zięcia i dwa aneksy. Renata Janik nie pamięta
Umowa z firmą zięcia i dwa aneksy. Renata Janik nie pamięta

Piotr Szostak

Województwo musi teraz zwrócić pieniądze - za pośrednictwem resortu - tak by trafiły z powrotem do unijnego budżetu. Jeśli nie uda się ich odzyskać od EkoEnergii, całość będzie musiało pokryć z własnej kasy.

Piotr Szostak
Piotr Szostak
