Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Spółka należąca do zięcia marszałkini województwa świętokrzyskiego znacząco zwiększyła przychody po tym, jak Renata Janik objęła w 2018 roku stanowisko w zarządzie województwa.

Władze przedsiębiorstwa nie widzą żadnych powodów do zwrotu zakwestionowanych dotacji.

Powodów do zwrotu dotacji ze środków unijnych nie widzi również marszałkini Renata Janik, czyli teściowa właściciela EkoEnergii.

Renata Janik (Prawo i Sprawiedliwość), marszałkini województwa świętokrzyskiego, we wtorek 19 sierpnia gościła w programie "Prawdę Mówiąc" na antenie katolickiego Radia eM. Opowiadała o sukcesach województwa w wydatkowaniu pieniędzy z Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Właśnie z tego funduszu w 2019 roku dofinansowanie otrzymała spółka EkoEnergia Polska, należąca do jej zięcia, a współprowadzona przez jej córkę. Po przeprowadzonej w lipcu 2025 roku kontroli Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zakwestionowało dotację, wskazując na konflikt interesów po stronie Janik.

Województwo musi teraz zwrócić pieniądze - za pośrednictwem resortu - tak by trafiły z powrotem do unijnego budżetu. Jeśli nie uda się ich odzyskać od EkoEnergii, całość będzie musiało pokryć z własnej kasy.