Na S7 zginął motocyklista
Do wypadku doszło w niedzielę rano na S7, pomiędzy węzłami Kielce Jaworznia i Kielce Południe.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w bariery energochłonne.
Zablokowana droga
Podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa policji w Kielcach przekazała, że na miejscu prowadzono reanimację 38-letniego mężczyzny. Do akcji zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo podjętych działań lekarz około godziny 11 stwierdził zgon motocyklisty.
Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające wyjaśnić okoliczności i przyczyny wypadku.
Droga ekspresowa S7 pozostaje zablokowana w obu kierunkach. Dla kierowców wyznaczono objazdy przez Kielce – od węzła Jaworznia do węzła Kielce Południe.