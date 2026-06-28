Kielce Na S7 zginął motocyklista

Chęciny (woj. świętokrzyskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KMP Kielce

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Do wypadku doszło w niedzielę rano na S7, pomiędzy węzłami Kielce Jaworznia i Kielce Południe.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w bariery energochłonne.

Zablokowana droga

Podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa policji w Kielcach przekazała, że na miejscu prowadzono reanimację 38-letniego mężczyzny. Do akcji zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo podjętych działań lekarz około godziny 11 stwierdził zgon motocyklisty.

Nie żyje motocyklista Źródło zdjęcia: KMP Kielce

Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające wyjaśnić okoliczności i przyczyny wypadku.

Droga ekspresowa S7 pozostaje zablokowana w obu kierunkach. Dla kierowców wyznaczono objazdy przez Kielce – od węzła Jaworznia do węzła Kielce Południe.

W wypadku zginął motocyklista Źródło zdjęcia: KMP Kielce

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Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policyjnamapawypadkówdrogowych #policja… pic.twitter.com/AoWeL3XTEc — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 28, 2026 Rozwiń

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