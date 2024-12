W poniedziałek podczas sesji rady odbyła się półgodzinna awantura, która nie przyniosła żadnego efektu - po raz kolejny zabrakło radnych, by podjąć jakiekolwiek decyzje.

Bodzentyn. Są pieniądze dla nauczycieli

Decyzja budzi jednak wątpliwości prawne. Jeszcze niedawno samorządowiec podkreślał w rozmowie z tvn24.pl, że "mogłoby to być uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych", a "jedyną zgodną z prawem możliwością, by nauczyciele dostali wynagrodzenie, jest uchwalenie uchwał związanych ze zmianami w budżecie".

Pismo burmistrza Bodzentyna do dyrektorów szkół

Pismo burmistrza Bodzentyna do dyrektorów szkół

Komisarz w Bodzentynie

Nie wiadomo, jak długo Dominik Dudek oraz aktualni radni będą rządzić w gminie, bo niedawno premier Donald Tusk wszczął procedurę powołania w Bodzentynie rządowego komisarza . Burmistrz i dotychczasowa rada będą pracować aż do czasu zakończenia tej procedury.

Zarząd komisaryczny to specjalny sposób zarządzania jednostką administracyjną lub inną organizacją, który wprowadzany jest w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy jej normalne funkcjonowanie jest zagrożone lub niemożliwe. Zarząd komisaryczny może dotyczyć m.in. gmin, powiatów, województw czy też innych instytucji publicznych. Jego zadaniem jest przywrócenie prawidłowego funkcjonowania jednostki. Powoływany jest na okres do dwóch lat lub nie dłużej niż do wyborów na kolejną kadencję.