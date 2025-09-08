Na S7 spłonęła ciężarówka. Wiozła piwo

Do zdarzenia doszło w powiecie kieleckim Źródło: Google Maps

Pożar ciągnika siodłowego wybuchł na trasie S7 w poniedziałek przed godziną 13. Jak przekazał st. kpt. Marcin Bajur z KW PSP w Kielcach, droga w kierunku Krakowa była zablokowana. Utrudnienia występowały także w kierunku na Warszawę, gdzie ruch odbywał się jednym pasem.

Ogień gasiły cztery zastępy straży pożarnej. Nikt nie został poszkodowany, kierowca trafił pod opiekę ratowników. Lokalne media podają, że ciężarówka wiozła piwo.

Pożar ciężarówki na S7 Źródło: KW PSP w Kielcach

Przed godziną 14 strażacy poinformowali o odblokowaniu drogi na Warszawę. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem.