"Zablokowana DW-946 w Żywcu przy ul. Krakowskiej po zdarzeniu drogowym z udziałem 2 pojazdów osobowych" – informuje Śląska Policja w mediach społecznościowych.
Do wypadku doszło około godz. 12.30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Audi uderzył z nieustalonych przyczyn uderzył w bariery mostu. Siła rozpędu sprawiła, że wjechał następnie w poruszającego się w przeciwnym kierunku fiata.
Trzy osoby w szpitalu
"Kierujący audi po reanimacji przeprowadzanej na miejscu zdarzenia odzyskał funkcje życiowe i został przetransportowany do szpitala. Do szpitala trafił również kierowca fiata wraz z małoletnim pasażerem" – czytamy w komunikacie.
Na miejscu pracują służby. Wyznaczone zostały objazdy przez miejscowość Zarzecze.
