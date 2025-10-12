Żywiec. Na moście zderzyły się dwa auta. Reanimowany kierowca odzyskał funkcje życiowe Źródło: Śląska Policja

"Zablokowana DW-946 w Żywcu przy ul. Krakowskiej po zdarzeniu drogowym z udziałem 2 pojazdów osobowych" – informuje Śląska Policja w mediach społecznościowych.

Do wypadku doszło około godz. 12.30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Audi uderzył z nieustalonych przyczyn uderzył w bariery mostu. Siła rozpędu sprawiła, że wjechał następnie w poruszającego się w przeciwnym kierunku fiata.

Zderzyły się dwa auta

Trzy osoby w szpitalu

"Kierujący audi po reanimacji przeprowadzanej na miejscu zdarzenia odzyskał funkcje życiowe i został przetransportowany do szpitala. Do szpitala trafił również kierowca fiata wraz z małoletnim pasażerem" – czytamy w komunikacie.

Na miejscu pracują służby. Wyznaczone zostały objazdy przez miejscowość Zarzecze.

Jeden z kierowców wjechał najpierw w barierki na moście

