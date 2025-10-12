Logo strona główna
Pilne
Strzały w zatłoczonym barze na sielankowej wyspie
Strzały w zatłoczonym barze na sielankowej wyspie
Katowice

Uderzył w bariery, potem w inne auto. Dramatyczny wypadek na moście

Zderzyły się dwa auta
Żywiec. Na moście zderzyły się dwa auta. Reanimowany kierowca odzyskał funkcje życiowe
Źródło: Śląska Policja
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca audi uderzył w barierki na moście w Żywcu (Śląskie), a następnie wjechał w poruszającego się w przeciwnym kierunku fiata. Do szpitala trafiły trzy osoby, w tym kierowca audi, który po przeprowadzanej reanimacji odzyskał funkcje życiowe. Droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.

"Zablokowana DW-946 w Żywcu przy ul. Krakowskiej po zdarzeniu drogowym z udziałem 2 pojazdów osobowych" – informuje Śląska Policja w mediach społecznościowych.

Do wypadku doszło około godz. 12.30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Audi uderzył z nieustalonych przyczyn uderzył w bariery mostu. Siła rozpędu sprawiła, że wjechał następnie w poruszającego się w przeciwnym kierunku fiata.

Zderzyły się dwa auta
Zderzyły się dwa auta
Źródło: Śląska Policja

Trzy osoby w szpitalu

"Kierujący audi po reanimacji przeprowadzanej na miejscu zdarzenia odzyskał funkcje życiowe i został przetransportowany do szpitala. Do szpitala trafił również kierowca fiata wraz z małoletnim pasażerem" – czytamy w komunikacie.

Na miejscu pracują służby. Wyznaczone zostały objazdy przez miejscowość Zarzecze.

Jeden z kierowców wjechał najpierw w barierki na moście
Jeden z kierowców wjechał najpierw w barierki na moście
Źródło: Śląska Policja
"Z auta wypadli dwaj mężczyźni". Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala

"Z auta wypadli dwaj mężczyźni". Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala

WARSZAWA
Auto wjechało w reporterów podczas rajdu. "Mnie się udało tam skręcić cudem"

Auto wjechało w reporterów podczas rajdu. "Mnie się udało tam skręcić cudem"

Opole
Autorka/Autor: tm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska Policja

