Katowice

Wypadek podczas prac ziemnych, nie żyją dwie osoby

Wypadek w Żorach (Śląskie)
Do zdarzenia doszło w Żorach
Źródło: mapa google
Dwaj pracownicy firmy prowadzącej roboty ziemne zginęli w Żorach (Śląskie). Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury. Informacją o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia, jak przekazał nam oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, doszło w czwartek na ulicy Wieniawskiego. Służby zostały zaalarmowane o godzinie 14.06.

Starszy aspirant Macin Leśniak z Komendy Miejskiej Policji w Żorach poinformował, że podczas prac ziemnych dwie osoby wpadły do wykopu pod kanalizację i zostały przysypane ziemią.

Wypadek w Żorach (Śląskie)
Wypadek w Żorach (Śląskie)
Źródło: JPS/Kontakt24

Nie żyje dwóch pracowników

- To pracownicy firmy, która prowadziła te roboty. Na miejscu przeprowadzono akcję reanimacyjną, jednak nie udało się ich uratować - przekazał.  

Leśniak dodał, że na miejscu odbywają się policyjne czynności pod nadzorem prokuratora, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu tragedii i zbadaniu jej przyczyn.

Informację o zdarzeniu i zdjęcie otrzymaliśmy na Kontakt24.

Zawalił się budynek i przysypał dwóch pracowników. Obaj nie żyją
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zawalił się budynek i przysypał dwóch pracowników. Obaj nie żyją

Wrocław
Autorka/Autor: asz, bż/ tam

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: JPS/Kontakt24

WypadkiPolicjaŻorywojewództwo śląskie
