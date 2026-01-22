Wypadek podczas prac ziemnych, nie żyją dwie osoby

Do zdarzenia doszło w Żorach Źródło: mapa google

Do zdarzenia, jak przekazał nam oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, doszło w czwartek na ulicy Wieniawskiego. Służby zostały zaalarmowane o godzinie 14.06.

Starszy aspirant Macin Leśniak z Komendy Miejskiej Policji w Żorach poinformował, że podczas prac ziemnych dwie osoby wpadły do wykopu pod kanalizację i zostały przysypane ziemią.

Wypadek w Żorach (Śląskie) Źródło: JPS/Kontakt24

Nie żyje dwóch pracowników

- To pracownicy firmy, która prowadziła te roboty. Na miejscu przeprowadzono akcję reanimacyjną, jednak nie udało się ich uratować - przekazał.

Leśniak dodał, że na miejscu odbywają się policyjne czynności pod nadzorem prokuratora, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu tragedii i zbadaniu jej przyczyn.

