Żernica (woj. śląskie) Źródło: Google Earth

47-latek był poszukiwany listem gończym przez Sąd Okręgowy w Gliwicach za dokonywanie oszustw o znacznej wartości. Od lutego jego sprawą zajmowali się śląscy "łowcy głów" którzy ustalili, że ukrywający się Zabrzanin podróżuje po całym kraju, zmieniając miejsce zamieszkania.

Nieoczekiwana pomoc podczas pościgu

Funkcjonariusze dowiedzieli się, jakim samochodem porusza się mężczyzna. Próbowali zatrzymać go na autostradzie A4 w Żernicy, jednak 47-latek zaczął uciekać.

47-latek został zatrzymany Źródło: Śląska policja

"Po krótkim pościgu policjanci zdołali zatrzymać kierowaną przez mężczyznę Toyotę. Na szczególne słowa uznania zasługuje postawa kierującego samochodem ciężarowym. Mężczyzna, widząc w lusterku prowadzony pościg, uniemożliwił uciekającemu mężczyźnie zjazd na drogę zbiorczą celem jego dalszej ucieczki" – czytamy w komunikacie śląskiej policji.

Mężczyzna trafił już do więzienia, gdzie spędzi najbliższe dwa lata i osiem miesięcy.

Do pościgu dołączył kierowca ciężarówki Źródło: Śląska policja

Opracowała Anna Winiarska

