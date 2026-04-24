Katowice Żałoba w Sosnowcu. Opuszczono flagi. Można się wpisać w specjalnej księdze Oprac. Mateusz Czajka |

Sosnowiec jest pogrążony w żałobie. 23 kwietnia w wypadku zginął poseł Litewka, który urodził się i działał w tym mieście. Także do sejmu dostał się z okręgu obejmującego swoją miejscowość.

Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński poinformował w mediach społecznościowych, że flagi przed ratuszem zostały opuszczone do połowy aż do pogrzebu znanego polityka.

W holu Urzędu Miasta (tuż za wejściem) wystawiono również księgę kondolencyjną. Jak zapewnia prezydent, można się będzie do niej wpisać także po godzinach pracy urzędu, a nawet w sobotę i niedzielę.

Minuta ciszy dla posła Litewki

"Od dzisiaj, do momentu uroczystości pogrzebowych, wszystkie miejskie wydarzenia będą poprzedzone minutą ciszy. O to samo prosimy także wszystkich pozostałych organizatorów. Oddajmy szacunek Łukaszowi. Tyle możemy zrobić." - prosi prezydent Arkadiusz Chęciński.

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej jadąc rowerem ul. Kazimierzowską. Nadjeżdżający z naprzeciwka samochód zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w posła. Policja tego samego dnia przekazała, że pierwsze ustalenia mówią o tym, że kierowca prawdopodobnie zasnął, zasłabł lub stracił przytomność.

Dzień później funkjonariusze zaapelowali o spokój i niepowielanie niesprawdzonych informacji, jakoby poseł był zabity celowo. Poprosili także o pomoc świadków wypadku.

