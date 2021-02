Awaria w elektrociepłowni. W 70 tysiącach domów kaloryfery będą chłodniejsze

Zepsuł się nowy kocioł elektrociepłowni w Zabrzu, która dostarcza ciepło także do mieszkańców Bytomia, w sumie do 70 tysięcy domów. Dobre informacje są takie, że kocioł jest jeszcze na gwarancji i ma być naprawiony do piątku, a wielu budynków nie trzeba mocno ogrzewać, bo z powodu pandemii są pozamykane.