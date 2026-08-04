Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Z powodu upałów są problemy z wodą w górach

Beczkowóz - zdjęcie ilustracyjne
Jak susza wpływa na rolnictwo? - materiał z maja 2026 roku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Dawid Krysztofiński /tvnwarszawa.pl
Miejscowości w Beskidach w województwie śląskim borykają się z brakami wody. Urzędy gmin i lokalne wodociągi apelują o jej oszczędzanie. W Mutnem nastąpiła przerwa w dostawie.

"Z uwagi na długotrwały brak opadów atmosferycznych, nadchodzącą falę upałów oraz znaczny wzrost zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej na Mutnem, nastąpi przerwa w dostawie wody. Spółka udostępnia punkt czerpalny wody przy Żłobku - Mutne 59." - poinformował wczoraj mieszkańców gminy Zakład Gospodarki Komunalnej Jeleśnia.

Jeleśnia, podobnie jak inne gminy w Beskidach, mierzą się z brakiem wody. W górskich miejscowościach funkcjonują często lokalne wodociągi pobierające wodę z mniejszych miejscowych ujęć. 28 lipca wójt gminy Gilowice zaapelował do mieszkańców i gości "o racjonalne zużywanie wody" i nieużywanie jej do celów gospodarczych. Tego samego dnia gmina poinformowała, że doszło do "znacznego obniżenia poziomu wody w zbiorniku zasilającym sieć wodociągową" i konieczne jest przepięcie zasilania z żywieckich wodociągów.

Lepiej nie napełniać basenu

Gminy Rajcza, Czernichów i Milówka oraz miasto Wisła pod koniec lipca podały dalej komunikat Wód Polskich o tym, że pobrać bez pozwolenia można do pięciu metrów sześciennych wody dziennie w ujęciu średniorocznym.

Pod koniec miesiąca komunikat o wodzie pojawił się także na stronie gminy Istebna, której urząd prosi o "ograniczenie korzystania z wody do celów innych niż niezbędne". W szczególności dotyczy to: "napełniania basenów i oczek wodnych, podlewania ogródków, trawników i upraw, mycia samochodów oraz zraszania podjazdów."

Oczywiście problem z wodą dotyczy także miejscowości poza województwem śląskim. O ograniczenie zużycia wody apelował m.in. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu, który znajduje się już w małopolskiej części Beskidów.

Wody Polskie przykręciły "kran" w jednym zbiorniku

Wody Polskie w Gliwicach zarządzają zbiornikiem wody pitnej Wisła-Czarne w powiecie cieszyńskim.

- Mając wiedzę o niskich stanach wody w korytach potoków zasilających ten zbiornik oraz zważając na prognozy pogody, realizujemy zapisy instrukcji gospodarowania wodą na tym zbiorniku, w taki sposób by zabezpieczyć jak największą rezerwę na potrzeby mieszkańców jednocześnie nie powodując ryzyka dla środowiska wodnego poniżej zapory tego rezerwuaru - powiedziała nam Linda Hofman, rzecznik prasowa Wód Polskich w Gliwicach.

Niskie opady od początku roku

- Od stycznia do lipca na południu województwa śląskiego tylko w maju była przekroczona norma opadowa - powiedział tvn24.pl Paweł Staniszewski synoptyk i hydrolog z Centralnego Biura Hydrologii Operacyjnej w Warszawie.

Wskazał, że prognozowane wysokie temperatury dodatkowo pogłębiają problem, ponieważ zwiększone parowanie powoduje szybszą utratę wody zarówno z gleby, jak i z rzek oraz zbiorników wodnych. To może pogłębiać suszę hydrologiczną.

- Obecna susza jest wynikiem przede wszystkim czynników naturalnych – długotrwałego deficytu opadów i wysokich temperatur. Jednocześnie działalność człowieka, m.in. zmiany zagospodarowania terenu, uszczelnianie powierzchni czy przekształcanie naturalnej retencji, może zwiększać podatność obszarów na skutki suszy i ograniczać możliwości zatrzymywania wody w środowisku - dodał hydrolog.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
"Geniusz przestępstwa" zrobił skok stulecia. Opuścił więzienie
Superwizjer
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
Czarno na białym
Udostępnij:
Czytaj także:
Polska, Bułgaria i Węgry to jedyne kraje UE, w których leki z metamizolem są dostępne bez recepty
Koniec całkowitego zakazu reklamy aptek. Rząd przyjął projekt
Anna Bielecka
59 min
pc
"Państwo zapomniało, że ma narzędzia delegalizacji partii"
Terlikowski. Istota rzeczy
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Setki milionów na tanie mieszkania. Do kogo trafią środki?
BIZNES
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
"Jest w jakimś dziwnym stanie". Kaczyński o Morawieckim
Polska
Tour de Pologne
Kluczowe momenty 2. etapu Tour de Pologne. Finisz coraz bliżej
RELACJA
"Polskie Malediwy" w Jaworznie w sierpniu 2026 roku
Zdjęcia tu robią influencerzy i pary młode. "To naturalne, sezonowe zjawisko"
Katowice
Symulacja pożaru lasu
Jak dochodzi do pożaru lasu. Reporter tłumaczy
METEO
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Najbardziej atrakcyjne miasta na świecie. Oto zwycięska dziesiątka
BIZNES
Operator koparki, który trafił na niewybuch
"Myślałem, że coś urwałem, a to się okazuje pocisk"
WARSZAWA
Atak na magazyn Wildberries pod Petersburgiem
Kolejny atak na magazyny Wildberries. Są ofiary śmiertelne
Świat
Burza, burze
Gdzie jest burza? Przedfrontowa linia szkwałowa nad Polską
METEO
Lotnisko w Radomiu
Śledztwo w sprawie lotniska w Radomiu zmierza do końca. Zdecyduje biegły
BIZNES
Donald Trump
Republikanie krytykują decyzję Trumpa
Świat
Przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M
Kolejny rosyjski samolot przechwycony
Polska
Dwaj cudzoziemcy z odmową wjazdu do Polski (zdj. ilustracyjne)
Podrobione dokumenty i fałszywe nazwisko. Muszą wrócić do swoich krajów
WARSZAWA
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przekłada na przyszły rok planowe hospitalizacje
Gnijące ciała w szpitalnej chłodni? MZ zażądało wyjaśnień
Zdrowie
Teheran, Iran
Nowy front wojny. Oto cele ataków Iranu
BIZNES
Zderzenie samochodu i motocykla
To była niegroźna kolizja. Ale kryła w sobie kilka tajemnic
Kraków
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
19-latka nie żyje. 38-latek z kilkoma zarzutami, trafił do aresztu
Wrocław
Płonący samochód na S11
Kierowca zdążył uciec, ale z auta zostało niewiele
Szczecin
shutterstock_2466205459
ZUS apeluje do Polaków. Chodzi o jeden ważny obowiązek
BIZNES
38-latka zatrzymali policjanci na motocyklach
1,5 promila alkoholu w organizmie, rower i autostrada
Katowice
Cypr. Pafos z lotu ptaka
Trzylatek wypadł z okna na wakacjach, nie żyje. Ojciec usłyszał zarzuty
Świat
imageTitle
Świątek gotowa do gry. Przez chwilę żyła "innym życiem"
EUROSPORT
Tłumy ludzi przy przejściu granicznym Bab Sebta w pobliżu Fnideq w Maroku, 31 lipca 2026 r.
Tysiące ludzi ruszyły do Ceuty. Dlaczego właśnie teraz?
Maja Piotrowska, Monika Winiarska
The Weeknd
Dwa koncerty na Stadionie Narodowym. Jak dojechać i wrócić?
WARSZAWA
Doprowadzenie do prokuratury-usiłowanie zabójstwa 30-latki we Wrocławiu
Dostała nożem w szyję i klatkę piersiową. 18-latek trafił do aresztu
Wrocław
Gwałt - zdjęcie ilustracyjne
Miał odurzać, gwałcić i nagrywać partnerkę
Katowice
"Staruch"
Najbardziej znany polski kibol ułaskawiony przez prezydenta. Kim jest "Staruch"?
Piotr Machajski
buenos aires argentyna port - Yingna Cai shutterstock_2603183167
Ponad 140 statków stoi w portach. Strajk wywołał chaos
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica