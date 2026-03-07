Czteroletnie dziecko spadło z trzeciego piętra

Do zdarzenia doszło w powiecie pszczyńskim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek, 6 marca, o godzinie 17:44 dyżurny straży pożarnej otrzymał zgłoszenie o tym, że dziecko wypadło z trzeciego piętra na ulicy Górniczej w Woli.

- Czteroletnie dziecko wypadło z trzeciego piętra. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziecko było pod opieką ojca, mężczyzna był trzeźwy. Trwają ustalenia dokładnych okoliczności tej sprawy - przekazała podkom. Jadwiga Śmietana z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

Trafiło do szpitala

- Upadek złagodziła tuja. Dziecko było przytomne, nie doznało obrażeń. Strażacy udzielili pierwszej pomocy - informuje ogniomistrz Tomasz Tomanek, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak ostatecznie dziecko zostało zabrane do szpitala karetką.

OGLĄDAJ: Najnowsze wydanie programu "Dwie strony"