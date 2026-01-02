Wjechała na przejazd i utknęła między rogatkami

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na przejeździe kolejowym przy ulicy Ofiar Oświęcimskich w Wodzisławiu Śląskim. Na opublikowanym przez policję nagraniu z monitoringu widać, że samochód wjechał na przejazd, kiedy rogatki już opadały i tam utknął.
"Takie zachowanie stanowi rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego i może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Na szczęście w tym przypadku nikomu nic się nie stało" - czytamy w komunikacie. Maszynista najprawdopodobniej dostrzegł niebezpieczną sytuację i pociąg przejechał koło samochodu z niewielką prędkością.
Kierująca dostała mandat w wysokości dwóch tysięcy złotych. To jednak nie koniec. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim prowadzi postepowanie w tej sprawie. Policjanci weryfikują, czy zachowanie kierującej naraziło na niebezpieczeństwo inne osoby. Za to przestępstwo grozi do trzech lat więzienia.
Autorka/Autor: wini/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Wodzisław Śląski