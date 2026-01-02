Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Wjechała na przejazd i utknęła między rogatkami

Kobieta wjechała na przejazd kolejowy i utknęła
Kierująca wjechała między opadające rogatki
Źródło: Policja Wodzisław Śląski
Kierująca renault wjechała na przejazd kolejowy w Wodzisławiu Śląskim, kiedy zbliżał się do niego pociąg i utknęła między opadającymi szlabanami. Dostała mandat, ale może jej grozić nawet do trzech lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na przejeździe kolejowym przy ulicy Ofiar Oświęcimskich w Wodzisławiu Śląskim. Na opublikowanym przez policję nagraniu z monitoringu widać, że samochód wjechał na przejazd, kiedy rogatki już opadały i tam utknął.

"Takie zachowanie stanowi rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego i może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Na szczęście w tym przypadku nikomu nic się nie stało" - czytamy w komunikacie. Maszynista najprawdopodobniej dostrzegł niebezpieczną sytuację i pociąg przejechał koło samochodu z niewielką prędkością.

Kobieta wjechała na przejazd kolejowy i utknęła
Kobieta wjechała na przejazd kolejowy i utknęła
Źródło: Policja Wodzisław Śląski

Kierująca dostała mandat w wysokości dwóch tysięcy złotych. To jednak nie koniec. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim prowadzi postepowanie w tej sprawie. Policjanci weryfikują, czy zachowanie kierującej naraziło na niebezpieczeństwo inne osoby. Za to przestępstwo grozi do trzech lat więzienia.

wawa 1
Symulacja zderzenia pociągu z samochodem
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Wodzisław Śląski

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolsceKolej
Czytaj także:
śnieg, zima, noc
Minister z apelem do podróżujących
METEO
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami blisko tysiąca miejscowości
WARSZAWA
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Pieniądze trafiały na ich konta. Dwie księgowe z jednego sądu oskarżone
WARSZAWA
Szefowa EBC Christine Lagarde
To najlepiej opłacana urzędniczka w Unii Europejskiej
BIZNES
Leki na ADHD
Leki na ADHD działają inaczej niż przypuszczano. "Uprzednio nagradzają mózg"
Zdrowie
kobieta z telefonem
Bez numerka, stania na mrozie i znajomości. Ruszyła centralna e-rejestracja
Zdrowie
Mężczyzna został zatrzymany
Opluł radiowóz i wyrysował na nim swoje nazwisko
Opole
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny lokali mieszkalnych w drugim kwartale wzrosły
Tutaj mieszkania podrożały najbardziej
BIZNES
Jemen. Rebelianci Huti w mieście Sana, 17.10.2025 r.
Nowy front wojny domowej w Jemenie
Świat
Bez kasku i w trudnych warunkach na hulajnodze
Bez kasku na hulajnodze po zaśnieżonej drodze. "Skrajnie niebezpieczne"
WARSZAWA
Wnętrze budynku, w którym doszło do pożaru (kurort Crans-Montana, Szwajcaria)
Podano prawdopodobną przyczynę tragicznego pożaru w Szwajcarii
Świat
53 min
przed lotem w kosmos Katy Perry
Randki z byłym premierem i loty w kosmos nie dla nas. To co nas łączy z Katy Perry?
I co teraz?
Kwiaty i znicze dla uczczenia pamięci ofiar pożaru w Szwajcarii
Polak wśród rannych w pożarze w Szwajcarii
Świat
Policyjny radiowóz zimą
Uderzyła w radiowóz i wjechała do rowu
WARSZAWA
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Ogłosili kolejny przetarg
WARSZAWA
imageTitle
Jasne stanowisko w sprawie rosyjskich sportowców. "Nic nie zmieni decyzji"
EUROSPORT
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
Zostawił znajomego z psem w piwnicy. Doszło do tragedii
Lubuskie
tomografia rezonans magnetyczny shutterstock_2587414503
Wczesne wykrywanie raka trzustki. "Sztuczna inteligencja uratowała im życie"
Zdrowie
Religia w szkole
Co łączy jogę, filmy Disneya i klocki Lego? To mogą być "zagrożenia duchowe"
Tomasz P. Terlikowski
Wu-Tang Clan
Gwiazdy na koncertach w Polsce w 2026 roku. Ceny zwalają z nóg
Martyna Nowosielska-Krassowska
Przechodnie zapalają znicze w miejscu, gdzie doszło do wypadku
"W nocy zginęła nasza wolontariuszka". Dwie osoby z zarzutami
Poznań
portfel euro shutterstock_2066875919
Polska noblistka na banknocie euro? Kontrowersje wokół nazwiska
BIZNES
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szef wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow
Jest nowy szef biura Zełenskiego
Świat
Śmigłowiec strąca śnieg z drzew
Black Hawk pomaga w odśnieżaniu. Nagranie
METEO
Góry w hrabstwie Larimer w Kolorado
Zginęła turystka. Mogła zabić ją puma
METEO
Wjechali w rurę ciepłowniczą w Częstochowie
Zarzut dla 18-latka bez prawa jazdy, który autem wbił się w rury ciepłownicze
Katowice
imageTitle
Niepokonany klub ma nową koszykarkę. Najwyższą w historii
Najnowsze
Prezydent USA Donald Trump wysiada z Air Force One po przylocie na lotnisko Haneda w Tokio (27 października 2025 roku)
Rzadka krew, duże ryzyko. Lekarz tłumaczy, co jest nie tak w słowach Trumpa
Agata Daniluk
Policja zatrzymała pijanego kierowcę
Spowodował kolizję i uciekł, miał blisko trzy promile alkoholu
WARSZAWA
Śnieg spadający z dachu
Dwa krzesła, taśma i kartka: uwaga spadający śnieg z dachu
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica