Katowice Przejęli narkotyki warte ponad 10 milionów złotych Oprac. Anna Winiarska |

Policjanci przejęli 210 kilogramów narkotyków Źródło wideo: Śląska policja Źródło zdj. gł.: Śląska policja

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Przechwycone narkotyki to między innymi amfetamina, metamfetamina i klofedron. W związku z tą sprawą zatrzymani zostali mężczyzna i dwie kobiety.

Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim, pod koniec maja tamtejsi kryminalni zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu wodzisławskiego, który posiadał łącznie niemal 210 kg środków odurzających i substancji psychoaktywnych oraz kilka tysięcy różnego rodzaju tabletek - między innymi pigułki na potencję.

Asp. sztab. Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej komendy powiedziała, że wśród zabezpieczonych środków jest m.in. amfetamina, metamfetamina, 3-CMC (klofedron), hexen i kilka tysięcy sztuk tabletek, m.in. na potencję. - Wszystkie te środki będą szczegółowo badane przez biegłego, skład zabezpieczonych tabletek również będzie analizowany. Wyglądały one jak środki w oryginalnych opakowaniach - dodała policjantka.

Substancje te policjanci znaleźli w miejscu zamieszkania 30-latka oraz w wynajmowanych przez niego mieszkaniach na terenie powiatu wodzisławskiego i Rybnika. Czynności procesowe w tych miejscach wykonywali wodzisławscy policjanci, wspierani przez kryminalnych z komendy wojewódzkiej w Katowicach oraz komendy w Rybniku. Śledczy zabezpieczyli także telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, drukarki do etykiet, terminale ze skanerem, wagi elektroniczne oraz inne przedmioty służące do dystrybucji narkotyków.

Policjanci przejęli ponad 200 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Śląska policja

Liczyli na brak kamer

Jak wynika z ustaleń postępowania, kontakt z odbiorcami nielegalnych środków odbywał się za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatora internetowego. Narkotyki i pigułki na potencję były dystrybuowane przez automaty z paczkami. Poza 30-latkiem policjanci zatrzymali również dwie kobiety w wieku 28 i 34 lat, które uczestniczyły w obrocie narkotykami - ich rolą było nadawanie przesyłek z nielegalnymi towarami i ich dalsza dystrybucja.

Sprawcy nadawali paczki w małych miejscowościach, gdzie - jak zakładali - przy paczkomatach nie ma kamer monitoringu. Okazało się jednak, że właśnie dzięki monitoringowi policja dotarła do pierwszej z osób zamieszanych w handel nielegalnymi środkami.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, wprowadzania ich w obieg oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim aresztował go na trzy miesiące.

Młodsza z zatrzymanych kobiet usłyszała zarzut udzielania środka odurzającego, substancji psychotropowej oraz nowej substancji psychoaktywnej, działając w zorganizowanej grupie przestępczej. 34-latce zarzucono natomiast pomocnictwo w tym samym przestępstwie. Obie kobiety zostały objęte policyjnym dozorem.

Całej trójce grozi kara do 15 lat więzienia. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim.

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