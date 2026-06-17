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Katowice

Przejęli narkotyki warte ponad 10 milionów złotych

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Policjanci przejęli ponad 200 kg narkotyków
Policjanci przejęli 210 kilogramów narkotyków
Źródło wideo: Śląska policja
Źródło zdj. gł.: Śląska policja
Policjanci z Wodzisławia Śląskiego przejęli 210 kilogramów narkotyków, których czarnorynkową wartość oszacowali na ponad 10 milionów złotych. Sprawcy mieli nadawać przesyłki z narkotykami w małych miejscowościach, zakładając, że przy automatach z paczkami nie ma kamer monitoringu.

Przechwycone narkotyki to między innymi amfetamina, metamfetamina i klofedron. W związku z tą sprawą zatrzymani zostali mężczyzna i dwie kobiety.

Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim, pod koniec maja tamtejsi kryminalni zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu wodzisławskiego, który posiadał łącznie niemal 210 kg środków odurzających i substancji psychoaktywnych oraz kilka tysięcy różnego rodzaju tabletek - między innymi pigułki na potencję.

Asp. sztab. Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej komendy powiedziała, że wśród zabezpieczonych środków jest m.in. amfetamina, metamfetamina, 3-CMC (klofedron), hexen i kilka tysięcy sztuk tabletek, m.in. na potencję. - Wszystkie te środki będą szczegółowo badane przez biegłego, skład zabezpieczonych tabletek również będzie analizowany. Wyglądały one jak środki w oryginalnych opakowaniach - dodała policjantka.

Substancje te policjanci znaleźli w miejscu zamieszkania 30-latka oraz w wynajmowanych przez niego mieszkaniach na terenie powiatu wodzisławskiego i Rybnika. Czynności procesowe w tych miejscach wykonywali wodzisławscy policjanci, wspierani przez kryminalnych z komendy wojewódzkiej w Katowicach oraz komendy w Rybniku. Śledczy zabezpieczyli także telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, drukarki do etykiet, terminale ze skanerem, wagi elektroniczne oraz inne przedmioty służące do dystrybucji narkotyków.

Policjanci przejęli ponad 200 kg narkotyków
Policjanci przejęli ponad 200 kg narkotyków
Źródło zdjęcia: Śląska policja

Liczyli na brak kamer

Jak wynika z ustaleń postępowania, kontakt z odbiorcami nielegalnych środków odbywał się za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatora internetowego. Narkotyki i pigułki na potencję były dystrybuowane przez automaty z paczkami. Poza 30-latkiem policjanci zatrzymali również dwie kobiety w wieku 28 i 34 lat, które uczestniczyły w obrocie narkotykami - ich rolą było nadawanie przesyłek z nielegalnymi towarami i ich dalsza dystrybucja.

Sprawcy nadawali paczki w małych miejscowościach, gdzie - jak zakładali - przy paczkomatach nie ma kamer monitoringu. Okazało się jednak, że właśnie dzięki monitoringowi policja dotarła do pierwszej z osób zamieszanych w handel nielegalnymi środkami.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, wprowadzania ich w obieg oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim aresztował go na trzy miesiące.

Młodsza z zatrzymanych kobiet usłyszała zarzut udzielania środka odurzającego, substancji psychotropowej oraz nowej substancji psychoaktywnej, działając w zorganizowanej grupie przestępczej. 34-latce zarzucono natomiast pomocnictwo w tym samym przestępstwie. Obie kobiety zostały objęte policyjnym dozorem.

Całej trójce grozi kara do 15 lat więzienia. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim.

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Źródło: PAP
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