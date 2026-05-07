Katowice Wniosek o uchylenie immunitetu posła. Kancelaria Sejmu potwierdza, o kogo chodzi Oprac. Michał Malinowski |

Jak dowiedział się dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski, wniosek jest obecnie analizowany przez służby prawne marszałka Sejmu. Prawnicy badają między innymi, czy spełnia wymogi formalne. Wniosek wpłynął 5 maja.

- To pierwszy tego rodzaju wniosek skierowany do Sejmu przez Prokuraturę Europejską, dlatego sprawa ma charakter precedensowy i wymaga szczegółowej analizy proceduralnej - powiedział Lech Sołtys, dyrektor Biura Obsługi Medialnej Sejmu.

Poseł wydał w środę oświadczenie na platformie X. Czytamy w nim: "W dniu wczorajszym otrzymałem pytania od mediów dotyczące wniosku o uchylenie mojego immunitetu. Niezwłocznie skontaktowałem się z Kancelarią Sejmu i uzyskałem informację, że taki wniosek nie wpłynął. Jeśli wniosek zostanie złożony a ja o tym fakcie poinformowany - zapoznam się z nim i skomentuję".

Przeszukanie w biurze posła

To kolejna odsłona sprawy, o której informowaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Wówczas funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali cztery osoby - w tym osobę publiczną - podejrzane o udział w procederze korupcyjnym i zmowie przetargowej. Zabezpieczono wówczas około 38 tysięcy euro w gotówce i sztabkę złota. Podczas kolejnego przeszukania zabezpieczono milion złotych w gotówce.

W ostatnich tygodniach funkcjonariusze tej samej delegatury CBA przeprowadzili przeszukania w prywatnych mieszkaniach i w biurze posła. Jak poinformowano w komunikacie, zatrzymano sześć kolejnych osób, którym postawiono zarzuty przestępstw korupcyjnych.

