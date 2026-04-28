Katowice Tragiczny wypadek na A1, nie żyje kierowca ciężarówki

Śląska policja po tragicznych wypadkach wydaje Czarny Alert Drogowy

We wtorek (28 kwietnia) przed godziną 17 na autostradzie A1 w kierunku Łodzi, w miejscowości Wierzchowisko, doszło do tragicznego wypadku drogowego.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-latek kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo, wraz z naczepą, nie dostosował prędkości do warunków drogowych i najechał na tył naczepy, poprzedzającego zestawu ciężarowego. Uderzony ciągnik marki Scania uderzył następnie w tył kolejnej naczepy. Na skutek zdarzenia z pojazdów odpadły elementy, które uszkodziły poruszający się lewym pasem pojazd osobowy marki Audi. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń 49-letni kierujący ciężarowym Volvo poniósł śmierć na miejscu" - podała w komunikacie śląska policja.

Autostrada A1 w kierunku Łodzi była przez wiele godzin całkowicie zablokowana.

"Przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia, będą wyjaśniane w toczącym się postępowaniu. Kryminalni skorzystają z opinii biegłych z zakresu badania stanu technicznego pojazdów oraz rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Częstochowie" - poinformowała policja.

