Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Dwa pociągi spotkały się na jednym torze

pociąg Polregio kolej
Dwa pociągi jechały w przeciwnych kierunkach po tym samym torze
Dwa pociągi, jadące z naprzeciwka, spotkały się na jednym torze na małej stacji pod Częstochową. Na szczęście nie doszło do zderzenia. Pasażerowie jadący do Gdyni dotarli na miejsce z dwugodzinnym opóźnieniem, a zamiast pociągów Polregio kursowały na tej trasie autobusy.

Poniedziałek, 22 grudnia, Widzów Teklinów. Na małą stację kolejową w województwie śląskim wjeżdża pociąg Polregio z Łodzi Fabrycznej do Częstochowy. W tym samym czasie od strony Częstochowy przez stację przejeżdża bez zatrzymywania Intercity relacji Katowice-Gdynia. Wiezie nad morze 250 pasażerów.

Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi spotykają się na tym samym torze. Na szczęście zdążyły się zatrzymać, do zderzenia nie doszło.

Pociąg pominął semafor "stój"

Sprawę wyjaśniają policja i Polskie Linie Kolejowe, które powołały specjalną komisję kolejową. Policjanci zostali poproszeni przez dyżurnego ruchu o sprawdzenie stanu trzeźwości maszynistów. - Obaj byli trzeźwi - mówi Barbara Poznańska, rzeczniczka policji w Częstochowie.

Jak dowiedzieliśmy się w biurze prasowym Intercity, ich pociąg znajdował się na właściwym torze.

- Pociąg Polregio pominął semafor wskazujący sygnał "stój", w wyniku czego uszkodził rozjazd ustawiony dla składu Intercity i zatrzymał się za tym rozjazdem. Po najechaniu na rozjazd nastąpiło wygaszenie sygnału zezwalającego na jazdę składu Intercity i pociąg zatrzymał się w bezpiecznej odległości - przekazuje Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PLK.

- Do czasu zakończenia postępowania zarówno maszynista, jak też kierownik pociągu zostali odsunięci od wykonywania obowiązków służbowych. Dalsze decyzje będą zależne od ustaleń komisji - informuje Jakub Leduchowski, rzecznik Polregio.

125 minut opóźnienia

- Sytuacja została szybko zauważona i opanowana. Nie było konieczności ewakuacji pasażerów. Żaden z podróżnych ani członków załogi nie odniósł obrażeń - zapewnia Leduchowski.

Pociągi okazały się sprawne. Jednak sprawdzanie całej infrastruktury trwało długo. Rozkładowy ruch pociągów, za zgodą komisji, przywrócono dopiero o godzinie 16:45.

Pociąg Intercity mial 125 minut opóźnienia. Pasażerowie Polregio musieli przesiąść się do autobusów. Aż trzy połączenia tej spółki trzeba było obsłużyć zastępczą komunikacją.

Autorka/Autor: mag/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MK Lasek / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
pociągiKolejPKP PLKPolicja
Czytaj także:
shutterstock_2230417795
Coraz więcej podróbek czekolady. Na co zwracać uwagę
BIZNES
Kraków
Rząd szykuje rewolucję w branży. Gminy będą wyznaczać strefy
BIZNES
Waldemar Żurek
Żurek "z ogromnym ubolewaniem" przyjął decyzję Nawrockiego
Polska
#work_file#BHDN_SE-011MO_TX_ ALLEGED KILLER TO_30f2daa7-6a19-4609-91a0-a5b4e456a6d4-0002
Domniemany seryjny morderca na cmentarzu weteranów. Będzie ekshumacja
Świat
Radosław Sikorski
Sikorski solidarnie z Danią, przypomina słowa Nawrockiego
Świat
imageTitle
Piękne sceny, kibice oszaleli. Faworyt celowo spudłował lotkę meczową
EUROSPORT
32-latek został zatrzymany
Nie chciał iść do więzienia, zatrudnił się na budowie
WARSZAWA
shutterstock_2236690739
Największa gospodarka zaskoczyła. "W kształcie litery K"
BIZNES
Zapadlisko, Turcja
Setki ogromnych dziur w ziemi. "Czy się martwimy? Oczywiście"
METEO
Satelita Starlink
Media: Rosja ma pracować nad bronią zdolną uderzyć w Starlinka
Świat
Tusk i Nawrocki
Co Polacy sądzą o sporze premiera z prezydentem?
Polska
Kolejka do piekarni przy Rembielińskiej
Długie kolejki po chleb. "Jak za komuny"
WARSZAWA
Alexander B
Rosyjski archeolog zatrzymany w Polsce. Jest wniosek Ukrainy o ekstradycję
Polska
Atak nożownika w Gdańsku
Nie żyje mężczyzna ugodzony na ulicy nożem
Trójmiasto
Waldemar Żurek
Urzędnicy boją się działać, ministerstwo wybiera firmę
Maria Pankowska, Sebastian Klauziński
1 godz 15 min
Ruchoma stajenka w Katowicach
"Szemrane towarzystwo" w stajence? "Stracę z tego spotkania wiele z magii świąt"
Terlikowski. Istota rzeczy
shutterstock_2715690879
95 procent ze spadkami. "Najsilniej zareagował Sopot"
BIZNES
imageTitle
Dani Alves wraca do futbolu po trzech latach
EUROSPORT
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
W PiS "będą liczyć szable". "Żeby jak przyjdzie moment próby, powiedzieć: nas jest więcej"
Polska
Izba przyjęć
Pijany lekarz na dyżurze w szpitalu
Lublin
hospicjum
"Nie na każdą chorobę można umrzeć za pieniądze NFZ". Kogo obejmuje opieka hospicyjna?
Zdrowie
Donald Tusk
Tusk: PiS-owcy podnieśli krzyk, spadło jeszcze bardziej
BIZNES
shutterstock_742672648
Piwo nie dla premiera i partii rządzącej. Puby ogłaszają zakaz
Maciej Wacławik
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego, od którego wcześniej kupił kawalerkę
Trójmiasto
Tusk, Sejm, ustawa łańcuchowa
KO "cieszy" jej wynik, ale "martwi" poparcie dla koalicjantów
Polska
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy we wtorek ma być w Polsce
WARSZAWA
Szkoła podstawowa nr 2 w Olsztynie
Uczeń w szkole miał dusić nauczycielkę. "Zareagował impulsywnie"
Olsztyn
Napad na sklep w Łodzi
Pistolet przy głowie ekspedientki w ciąży. Dwie osoby w areszcie
Łódź
Mróz, zimno
W święta chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie
METEO
imageTitle
Organizatorzy spokojni przed igrzyskami. "Zagrożenie nie istnieje"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica