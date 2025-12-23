Dwa pociągi spotkały się na jednym torze

Dwa pociągi jechały w przeciwnych kierunkach po tym samym torze

Poniedziałek, 22 grudnia, Widzów Teklinów. Na małą stację kolejową w województwie śląskim wjeżdża pociąg Polregio z Łodzi Fabrycznej do Częstochowy. W tym samym czasie od strony Częstochowy przez stację przejeżdża bez zatrzymywania Intercity relacji Katowice-Gdynia. Wiezie nad morze 250 pasażerów.

Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi spotykają się na tym samym torze. Na szczęście zdążyły się zatrzymać, do zderzenia nie doszło.

Pociąg pominął semafor "stój"

Sprawę wyjaśniają policja i Polskie Linie Kolejowe, które powołały specjalną komisję kolejową. Policjanci zostali poproszeni przez dyżurnego ruchu o sprawdzenie stanu trzeźwości maszynistów. - Obaj byli trzeźwi - mówi Barbara Poznańska, rzeczniczka policji w Częstochowie.

Jak dowiedzieliśmy się w biurze prasowym Intercity, ich pociąg znajdował się na właściwym torze.

- Pociąg Polregio pominął semafor wskazujący sygnał "stój", w wyniku czego uszkodził rozjazd ustawiony dla składu Intercity i zatrzymał się za tym rozjazdem. Po najechaniu na rozjazd nastąpiło wygaszenie sygnału zezwalającego na jazdę składu Intercity i pociąg zatrzymał się w bezpiecznej odległości - przekazuje Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PLK.

- Do czasu zakończenia postępowania zarówno maszynista, jak też kierownik pociągu zostali odsunięci od wykonywania obowiązków służbowych. Dalsze decyzje będą zależne od ustaleń komisji - informuje Jakub Leduchowski, rzecznik Polregio.

125 minut opóźnienia

- Sytuacja została szybko zauważona i opanowana. Nie było konieczności ewakuacji pasażerów. Żaden z podróżnych ani członków załogi nie odniósł obrażeń - zapewnia Leduchowski.

Pociągi okazały się sprawne. Jednak sprawdzanie całej infrastruktury trwało długo. Rozkładowy ruch pociągów, za zgodą komisji, przywrócono dopiero o godzinie 16:45.

Pociąg Intercity mial 125 minut opóźnienia. Pasażerowie Polregio musieli przesiąść się do autobusów. Aż trzy połączenia tej spółki trzeba było obsłużyć zastępczą komunikacją.