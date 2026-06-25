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Katowice

Kierowca zawrócił przed tunelem i jechał pod prąd. Nagranie

Mateusz Czajka
Martyna Sokołowska
Zespół autorów
Oprac. Mateusz CzajkaOprac. Martyna Sokołowska
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Kierowca zawrócił na drodze ekspresowej
Kierowca zawrócił na drodze ekspresowej przed tunelem i jechał pod prąd
Źródło wideo: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Źródło zdj. gł.: GDDKiA
Nieodpowiedzialny manewr na S1 w Węgierskiej Górce mógł zakończyć się tragedią. Kierowca granatowego auta osobowego przed wjazdem do tunelu zatrzymał się, zawrócił i ruszył pod prąd, stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Na drodze ekspresowej S1 w Węgierskiej Górce w województwie śląskim doszło do skrajnie niebezpiecznego zachowania kierowcy. Na opublikowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sieci nagraniu widać, jak kierujący granatowym samochodem osobowym tuż przed wjazdem do tunelu gwałtownie hamuje, po czym zawraca i rusza pod prąd.

Jak podaje policja, do zdarzenia doszło 24 czerwca około godziny 9 na pasie w kierunku Zwardonia. Za kierownicą siedział właściciel - 71-latek z powiatu żywieckiego. Mundurowym szybko udało się go namierzyć.

Kierowca kontynuował jazdę pod prąd
Kierowca kontynuował jazdę pod prąd
Źródło zdjęcia: GDDKiA

Słone mandaty za zawracanie na ekspresówce

Takie zachowanie stwarzało ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Na nagraniu widać, jak ciężarówka i inne samochody osobowe zmuszone są do wyhamowania prędkości i zatrzymania pojazdów, kiedy kierowca granatowego samochodu zawraca i kontynuuje jazdę pod prąd.

"Mężczyzna był trzeźwy i przyznał się do swojego zachowania. Za zawracanie na drodze ekspresowej oraz stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatami na łączną kwotę 3100 złotych. Na jego konto wpłynęły również 22 punkty karne" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Żywcu.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
województwo śląskieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDroga ekspresowa S1
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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