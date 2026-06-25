Kierowca zawrócił przed tunelem i jechał pod prąd. Nagranie
Na drodze ekspresowej S1 w Węgierskiej Górce w województwie śląskim doszło do skrajnie niebezpiecznego zachowania kierowcy. Na opublikowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sieci nagraniu widać, jak kierujący granatowym samochodem osobowym tuż przed wjazdem do tunelu gwałtownie hamuje, po czym zawraca i rusza pod prąd.
Jak podaje policja, do zdarzenia doszło 24 czerwca około godziny 9 na pasie w kierunku Zwardonia. Za kierownicą siedział właściciel - 71-latek z powiatu żywieckiego. Mundurowym szybko udało się go namierzyć.
Słone mandaty za zawracanie na ekspresówce
Takie zachowanie stwarzało ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Na nagraniu widać, jak ciężarówka i inne samochody osobowe zmuszone są do wyhamowania prędkości i zatrzymania pojazdów, kiedy kierowca granatowego samochodu zawraca i kontynuuje jazdę pod prąd.
"Mężczyzna był trzeźwy i przyznał się do swojego zachowania. Za zawracanie na drodze ekspresowej oraz stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatami na łączną kwotę 3100 złotych. Na jego konto wpłynęły również 22 punkty karne" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Żywcu.