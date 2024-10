"Uporczywie wydzwaniała, obserwowała i nachodziła", bo nie mogła pogodzić się z rozstaniem

Pod koniec września do komisariatu w Kuźni Raciborskiej zgłosiła się 22-latka, zaniepokojona zachowaniem swojej byłej partnerki, która nie mogła się pogodzić z ich rozstaniem i nękała ją od ponad miesiąca. "Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że była dziewczyna uporczywie wydzwaniała i wysyłała wiadomości. Gdy ta zablokowała jej połączenia, to kobieta zaczęła kontaktować się z jej rodziną. Ponadto 20-latka obserwowała i nachodziła ją w miejscu zamieszkania, a także w pracy. Przez to wszystko kobieta obawiała się wychodzić z domu, bo czuła się zagrożona" - opisywali policjanci.

Głuche telefony, listy, prezenty

Zgodnie z Kodeksem karnym stalking to przestępstwo, za które grozi do 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a w niektórych przypadkach nawet do lat 15. Jest ono ścigane na wniosek pokrzywdzonego.