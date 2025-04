Wyrok sądu pierwszej instancji (wideo z 15.10.2024) Źródło: TVN24

Miał wtedy 18 lat i masę długów, których nie był w stanie spłacić, bo nie pracował. Wpadł więc na pomysł, że będzie kupować przez internet drogi sprzęt elektroniczny, za który nie będzie płacić i który potem sprzeda. Gdy kurier przywiózł mu paczkę, uderzył go kamieniem w głowę i uciekł z towarem. Został właśnie prawomocnie skazany za usiłowanie zabójstwa.

Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał karę 15 lat więzienia dla Mariusza P. oskarżonego o usiłowanie zabójstwa kuriera. W sierpniu 2023 r. w Ostrowie w powiecie myszkowskim ciężko ranił mężczyznę, który przywiózł mu przesyłkę. Uderzył go kamieniem w głowę i zabrał towar.

Nastoletni wówczas sprawca został ujęty przy kolejnej próbie popełnienia podobnego przestępstwa. Śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa w Myszkowie, która przedstawiła mu dwa zarzuty – usiłowania zabójstwa kuriera w związku z rozbojem i usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Pierwszy wyrok i apelacja

W październiku 2024 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie wymierzył P. karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Orzekł też, że Mariusz P. będzie musiał naprawić szkody wyrządzone przestępstwem i zapłacić pokrzywdzonemu zadośćuczynienie. Wyrok zaskarżyły obrona i prokuratura, która domagała się wymierzenia oskarżonemu kary łącznej 25 lat pozbawienia wolności.

- 31 marca 2025 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach ponownie wymierzył Mariuszowi P. karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd zmienił zaskarżony wyrok, uznając, że przestępstwa usiłowania rozboju oskarżony nie dopuścił się z użyciem niebezpiecznego narzędzia – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

19-latek skazany za usiłowanie zabójstwa kuriera

Długi, złodziejski plan i kurier w szpitalu

Jak wynika z ustaleń postępowania, przed popełnieniem przestępstw 18-letni wówczas Mariusz P. zawarł szereg umów pożyczek, których nie był w stanie spłacić – nie miał dochodów. Wtedy wpadł na pomysł zamówienia na fikcyjne dane drogiego sprzętu elektronicznego, za który nie miał zamiaru zapłacić. Zamawiając sprzęt za pobraniem opłaty, przy odbiorze paczki posługiwał się maskowanym numerem IP, fałszywym numerem telefonu i wskazywał ustronne miejsce odbioru – opisywała prokuratura.

61-letni pracownik firmy kurierskiej 29 sierpnia 2023 roku pojechał do Ostrowa, by dostarczyć przesyłkę ze sprzętem elektronicznym wartym około 13 tys. zł.

P. zamówił ten towar w jednym ze sklepów internetowych. Gdy kurier przyjechał pod wskazany adres, napastnik podszedł do niego i dwukrotnie uderzył go dużym kamieniem w głowę, powodując utratę przytomności. Wtedy zabrał przesyłkę i uciekł. Skradzione rzeczy sprzedał później w lombardach. Kurier doznał obrażeń zagrażających życiu. Mężczyzna został wypisany ze szpitala dopiero w 2024 roku, jednak jego stan zdrowia nie pozwalał na przesłuchanie go w charakterze świadka – informowali śledczy.

W plecaku młotek, nóż, rękawiczki, kominiarka

Firma kurierska 5 września 2023 r. poinformowała policję, że tego dnia w Myszkowie ma zostać doręczona przesyłka ze sprzętem elektronicznym o wartości około 15 tys. zł. W związku z tym zgłoszeniem pod wskazany adres kurier pojechał wraz z policjantami, których zadaniem było zapewnienie mu bezpieczeństwa. Na miejscu był już Mariusz P., który zatrzymał samochód firmy kurierskiej i oświadczył, że czeka na przesyłkę. Wtedy zatrzymali go policjanci. W jego plecaku funkcjonariusze znaleźli metalowy młotek, nóż motylkowy, gumowe rękawiczki, kominiarkę i opaski zaciskowe.

18-latek aresztowany za napad na kuriera Źródło: śląska policja