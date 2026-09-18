Śląskie Śmierć mężczyzny w pustostanie. Policja zatrzymała pięć osób Oprac. Svitlana Kucherenko |

Tychy (woj. śląskie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W czwartek, 17 września o godzinie 17.20 dyżurny policji w Tychach otrzymał zgłoszenie o tym, że w pustostanie przy ulicy Wyszyńskiego może znajdować się mężczyzna, który nie daje oznak życia. Na miejsce skierowano policjantów i zespół ratownictwa medycznego.

"Po przybyciu na miejsce ratownicy medyczni dokonali oceny stanu mężczyzny i z uwagi na stwierdzenie zgonu nie podejmowali czynności ratunkowych" - informuje śląska policja.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci wydziału kryminalnego oraz lekarz medycyny sądowej.

Zatrzymano pięć osób

"W związku ze sprawą zatrzymano pięć osób. Po wykonaniu czynności procesowych jedna z nich została zwolniona. Wobec pozostałych czterech osób będą prowadzone dalsze czynności. Wszyscy zatrzymani w chwili interwencji znajdowali się w stanie nietrzeźwości" - dodaje policja.

Zmarły mężczyzna miał 67 lat i nie posiadał stałego miejsca zamieszkania. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok, która ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach.