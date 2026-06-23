Katowice Tragedia nad zalewem Nakło-Chechło. Nie żyje 16-latek Martyna Sokołowska |

Eksperci radzą, jak być bezpiecznym w wodzie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Tarnowskie Góry

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Dramatyczne wydarzenia rozegrały się we wtorek (23 czerwca) po południu nad zalewem Nakło-Chechło w województwie śląskim. Przed godziną 16 służby otrzymały zgłoszenie o osobie, która zniknęła pod taflą wody.

- Po około 50 minutach strażacy wyciągnęli na brzeg 16-letniego mieszkańca Piekar Śląskich i rozpoczęli czynności ratunkowe - przekazała policja. Niestety, mimo długiej reanimacji życia nastolatka nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon.

Życia 16-latka nie udało się uratować Źródło zdjęcia: Policja Tarnowskie Góry

Na miejscu pracował prokurator, który zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, by ustalić dokładne okoliczności tragedii.

Służby apelują o szczególną ostrożność i rozwagę podczas wypoczynku nad wodą.

Jak pomóc wyciągniętemu z wody? Źródło zdjęcia: tvn24.pl

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