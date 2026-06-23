Tragedia nad zalewem Nakło-Chechło. Nie żyje 16-latek
Dramatyczne wydarzenia rozegrały się we wtorek (23 czerwca) po południu nad zalewem Nakło-Chechło w województwie śląskim. Przed godziną 16 służby otrzymały zgłoszenie o osobie, która zniknęła pod taflą wody.
- Po około 50 minutach strażacy wyciągnęli na brzeg 16-letniego mieszkańca Piekar Śląskich i rozpoczęli czynności ratunkowe - przekazała policja. Niestety, mimo długiej reanimacji życia nastolatka nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon.
Na miejscu pracował prokurator, który zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, by ustalić dokładne okoliczności tragedii.
Służby apelują o szczególną ostrożność i rozwagę podczas wypoczynku nad wodą.
Źródło: tvn24.pl