Katowice

Zderzenie na skrzyżowaniu, ranny motocyklista

|
W Tarnowskich Górach zderzył się motocykl i osobówka
Policja i ratownicy działali na DK11 w związku z wypadkiem
Źródło: Policja Tarnowskie Góry
Na jednym ze skrzyżowań w Tarnowskich Górach zderzyły się motocykl i samochód. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jedna osoba została ranna.

Informacja o zdarzeniu z udziałem motocykla i samochodu na skrzyżowaniu ulicy Korola z Topolową i Sojki wpłynęła do policjantów we wtorek po godzinie 10.

Jak wstępnie ustalili do zderzenia dwóch pojazdów doszło w momencie, gdy kierujący Volkswagenem, 19-letni mieszkaniec Tarnowskich Gór (obywatel Ukrainy), wyjeżdżał z ulicy Topolowej na Korola w kierunku centrum miasta, a kierujący motocyklem marki Honda, 30-latek z Ptakowic, jadąc w kierunku Bytomia, omijał ciąg pojazdów, czekających przed sygnalizacją na zielone światło.

Motocyklista w szpitalu

- Motocyklista został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala - przekazał tvn24.pl podkom. Kamil Kubica, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego poinformowała, że mężczyznę zabrano w stanie stabilnym z urazem wielonarządowym do szpitala w Sosnowcu.

Kierowca samochodu nie wymagał hospitalizacji, pozostał na miejscu zdarzenia.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Tarnowskich Górach

Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
