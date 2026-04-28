Zderzenie na skrzyżowaniu, ranny motocyklista
Informacja o zdarzeniu z udziałem motocykla i samochodu na skrzyżowaniu ulicy Korola z Topolową i Sojki wpłynęła do policjantów we wtorek po godzinie 10.
Jak wstępnie ustalili do zderzenia dwóch pojazdów doszło w momencie, gdy kierujący Volkswagenem, 19-letni mieszkaniec Tarnowskich Gór (obywatel Ukrainy), wyjeżdżał z ulicy Topolowej na Korola w kierunku centrum miasta, a kierujący motocyklem marki Honda, 30-latek z Ptakowic, jadąc w kierunku Bytomia, omijał ciąg pojazdów, czekających przed sygnalizacją na zielone światło.
Motocyklista w szpitalu
- Motocyklista został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala - przekazał tvn24.pl podkom. Kamil Kubica, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.
Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego poinformowała, że mężczyznę zabrano w stanie stabilnym z urazem wielonarządowym do szpitala w Sosnowcu.
Kierowca samochodu nie wymagał hospitalizacji, pozostał na miejscu zdarzenia.
