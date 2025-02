Szukali śladów II wojny światowej, znaleźli miecz z początków naszej ery

Dwóch detektorystów szukało na terenie północnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej śladów odwrotu wojsk polskich z 1939 roku. To, co znaleźli, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Odkryty przez nich miecz ma blisko dwa tysiące lat, mógł należeć do wojownika z plemienia Wandalów.