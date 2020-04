Podejrzani w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku zostają w areszcie

Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował, że trzej mężczyźni, podejrzani o przyczynienie się w grudniu ubiegłego roku do wybuchu gazu w Szczyrku (Śląsk), w wyniku którego zginęło osiem osób, pozostaną w areszcie.

W przypadku prezesa firmy budowlanej, która zleciła wykonanie przewiertu pod drogą w Szczyrku, co doprowadziło do uszkodzenia gazociągu i wybuchu, bielski sąd przedłużył areszt o trzy miesiące, a o dwa miesiące podwykonawcom – mężczyźnie, który obsługiwał wiertnicę, oraz drugiemu, który mu asystował.

Jak doszło do tragedii w Szczyrku 4 grudnia?

Obawa matactwa

Rzecznik SA sędzia Robert Kirejew powiedział w środę, że po rozpoznaniu zażaleń sąd utrzymał w środę w całości w mocy wcześniejsze postanowienie Sądu Okręgowego. Oznacza to, że jeden z podejrzanych pozostanie w areszcie do 15 czerwca, a dwaj pozostali – do 16 maja.