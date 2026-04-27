Rowerzysta uderzył w słup, nie żyje
Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło w niedzielę w Strzyżowicach przy ulicy Parkowej.
Dyżurny policji około godziny 12:50 otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na poboczu leży nieprzytomny rowerzysta, który uderzył w słup.
"Na miejscu pierwsi pojawili się policjanci będzińskiej drogówki, którzy kontynuowali reanimację mężczyzny rozpoczętą przez świadka zdarzenia. Po chwili pojawili się również strażacy oraz Zespół Ratownictwa Medycznego, a także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, pomimo podjętych czynności ratunkowych, 78-letni mężczyzna zmarł" - podano w komunikacie śląskiej policji.
Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, pracowali policjanci z będzińskiej drogówki i grupa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki.
Czynności w sprawie trwają.
