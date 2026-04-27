Katowice Rowerzysta uderzył w słup, nie żyje

Śląska policja po tragicznych wypadkach wydaje Czarny Alert Drogowy

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło w niedzielę w Strzyżowicach przy ulicy Parkowej.

Dyżurny policji około godziny 12:50 otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na poboczu leży nieprzytomny rowerzysta, który uderzył w słup.

"Na miejscu pierwsi pojawili się policjanci będzińskiej drogówki, którzy kontynuowali reanimację mężczyzny rozpoczętą przez świadka zdarzenia. Po chwili pojawili się również strażacy oraz Zespół Ratownictwa Medycznego, a także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, pomimo podjętych czynności ratunkowych, 78-letni mężczyzna zmarł" - podano w komunikacie śląskiej policji.

Tragiczny wypadek, zginął rowerzysta Źródło: śląska policja

Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, pracowali policjanci z będzińskiej drogówki i grupa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki.

Czynności w sprawie trwają.

