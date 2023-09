Strzały pod Częstochową. Nie żyją dwie osoby

czytaj dalej

To jest proceder skrajnie korupcyjny i szczerze mówiąc, przy tego typu systemie, jaki został wprowadzony, to święty Franciszek by zaczął brać łapówki - powiedział w TVN24 były ambasador w Łotwie i Armenii Jerzy Marek Nowakowski, odnosząc się do afery wizowej. Sprawę porównał do matrioszki, wskazując pięć części, z których się składa.